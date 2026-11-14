Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı

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Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı
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Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı
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Kocaeli'de kadın emekçiler ve partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte başörtüsü üzerinden yaptığı siyaseti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, yoksulluk ve uyuşturucuyla mücadeleye değinirken ev kadınlarına sigorta ve ailelere güvence sözü verdi, rüşvet alanların partide kalmayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin, "Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli programı kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenen "Kadın Emekçiler ve Örgüt ile Buluşma" programına katıldı. Kadın emekçiler ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin özeleştiride bulunurken, parti içerisinde rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında yoksulluk, uyuşturucuyla mücadele ve sosyal güvencelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ SİYASETİ İÇİN ÖZELEŞTİRİ

Geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin özeleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı. Geldiğimde ilk yaptığım iş bu. Size ne kadının başörtüsünden? Siz kadının evinde huzur var mı, yok mu? O evde geçim var mıdır, yok mudur? Kadının, çocuklarının, evlatlarının, eşinin karnı doyuyor mu, doymuyor mu? Siyasetin konusu bu. Neyse onu aştık. Şimdi geldik ikinci sıraya. Bu yoksulluğu bitireceğiz, sefaleti bitireceğiz. Bitirmek zorundayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım, herkesin. Eğer bunu yapabilirsek o zaman ülkede huzur olur, ülkede barış olur" dedi.

FAKİR AİLE ÇOCUKLARINI TORBACI YAPIYORLAR

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en büyük belalarından birisi de uyuşturucu belası. Fakir aile çocuklarını buluyorlar, onları torbacı yapıyorlar. Bu büyük bir felakettir. Bu felaketin üzerine de gitmek lazım. Evlatları korumak hepimizin ortak görevidir. Bir kişinin evladı aynı zamanda bizim de evladımız olmak zorundadır. Bir çocuk ağlıyorsa bizim de çocuğumuz ağlıyordur diye bakmamız lazım. Yani bir dayanışma kültürünü gerçekleştirmemiz lazım. Beraber, birlikte, dayanışma içinde Türkiye'nin sorunlarının hepsi aşılabilir" diye konuştu.

EV KADINLARINA DA SİGORTA VAADİ

Aile Destekleri Sigortası'nın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası olsun. Her ailenin bir güvencesi olsun. Aç ve açıkta kimse kalmasın. Biz bunu uygulamak istiyoruz ve bunu yapmak istiyoruz. Bu olduğu takdirde o zaman gidip de efendim bana kömür yardımı, bana bilmem ne yardımı değil. Yardım peşinde koşan bir aile olmaz. Devlet onun yardımına koşacak. Devlet ona bakacak, senin şu eksiğin var diyecek, çocuğunun şu eksiği var diyecek ve onu tamamlayacak. Nasıl işsizlik sigortası varsa, nasıl emeklilik sigortası varsa Aile Destekleri Sigortası'nın da olması lazım" ifadelerini kullandı.

Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İşçi sigortaları var. Memurun da sigortası var. Esnafın da sigortası var. Sigortası olmayan sadece ev kadınları. Niye sigortası yok? Ev kadınlarının günahı ne? Ev kadınlarının da sigortası olacak. Onların da güvencesi olacak. Onlar gidip hiç kimseye el avuç açmayacaklar. Evlerinde onurlarıyla oturacaklar. Geliri eksikse devlet onun banka hesabına götürecek parayı yatıracak. Kadının banka hesabına götürecek parayı yatıracak. Çoluk çocuğunu geçindirebilirsin diye. Onun yoksulluğunu kimse afişe etmeyecek. Yoksulluk afişe edilecek bir şey değildir" dedi.

RÜŞVET ALAN PARTİDE TUTULMAYACAK

Parti içerisinde rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin sözcünüz olacağım. Sadece ben değil, kadın kollarımız da sizin sözcünüz olacak. Gençlik kollarımız da sizin sözcünüz olacak. Milletvekilleri de sizin sözcünüz olacak. Kirli adamı partide tutmayacağım. Kirli adamı. Rüşvet alan adamı partide tutmayacağım. Hırsız adamı partide tutmayacağım. Ahlaklı, temiz, adaletten yana olan kim varsa benim başımın üstünde yeri var. Kim varsa. Düzgün insanlar olacak. Siyaset halka hizmet etmektir demektir. Siyaset zenginleşmek değil ki. Köşeyi dönmek değil ki siyaset. Halka hizmet edeceksin. Siyasetin görevi o zaten. Görevi o. Bunu da size aktarayım. Hiç endişe etmeyin. Gelecek açısından da hiç endişe etmeyin. Bu dediklerimin hepsi olacak. Hepsi olacak. Siz isteseniz de istemeseniz de Allah'ın izniyle ben bunların hepsini yapacağım."

Kılıçdaroğlu: Partimin ahlaki üstünlüğü büyük yara aldı, birlikte çalıştığım isimleri tanıyamadımKılıçdaroğlu: Partimin ahlaki üstünlüğü büyük yara aldı, birlikte çalıştığım isimleri tanıyamadım
Kaynak: İHA
Kemal KılıçdaroğluPolitikaSiyasetKocaeliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Sizin herşeyiniz pişmanlık bir taneside demokrasi demokrasi diye anırırken bu gün sadece kendisinin olduğu tek adaylı kongre yapıyor dümenciler. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Erginer Mehmet Erginer:
    Türban ile başörtüsünü ayıramadınız 0 0 Yanıtla
  • alparslanayhan66 alparslanayhan66:
    biz bunu hep söylüyoruz 0 0 Yanıtla
  • Fırat Duran Fırat Duran:
    Seçimi sen bile kazanmak üzereydin ama sizden birileri çıktı iha siha gemi duymayacan dedi ya. orada koptu iş. O kişiler sana oy kaybettirdi. 0 0 Yanıtla
  • sezaidurann10 sezaidurann10:
    yüzde 4 oyla ne yapacağını sanıyor garibim 0 0 Yanıtla
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