CHP’nin “şaibeli kurultay” davası ertelendi

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Kurultayına ilişkin ceza davasında karar bekleniyordu, ancak mahkeme duruşmayı bir hafta sonraya erteledi. Aynı kurultay, hukuk davasında verilen “mutlak butlan” kararıyla daha önce geçersiz sayılmıştı.

DURUŞMADA ERKAN AYDIN SAVUNMA YAPTI

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00'da başlayan duruşmada, sanıklardan Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın savunma yaptı. Diğer sanıkların duruşmaya katılmadığı, bazı avukatların ise mazeret bildirdiği öğrenildi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını sunmasının beklendiği duruşmada davayı 18 Kasım’a erteledi.

12 SANIK YARGILANIYOR

Davada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, sanıkların “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer alıyor.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İddianamede, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay’da bazı delegelerin Özgür Özel lehine oy kullanması için para verildiği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği ve CHP’li belediyelerde iş teklif edildiği ileri sürüldü. Savcılık, bu şekilde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını iddia etti.

MÜTALAADA 9 SANIĞA HAPİS, 3 SANIĞA BERAAT TALEBİ

21 Ekim’deki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suçu işlediklerini öne sürdü. Savcı, bu 9 sanığın 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, bazı delegelere kurultay günü tablet ve telefon dağıtıldığı, bazılarına ise kurultay öncesinde nakit para verildiği ve karşılığında oy pusulasının fotoğrafının istendiği iddia edildi.

Savcı, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise suça iştirak ettiklerini gösteren yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini talep etti.

SAVUNMA: ORTADA SOMUT OLAY YOK

İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan, önceki duruşmada tanık ifadelerinin görgüye dayanmadığını savunarak ortada somut bir olay bulunmadığını ileri sürdü. Duruşmada dinlenen tanıklardan Emirhan Akçadağ, kurultay salonunda maddi menfaat tekliflerinin konuşulduğunu duyduğunu ancak bunları kimin söylediğini hatırlamadığını ifade etmişti. Diğer bazı tanıklar ise iddiaları reddederek herhangi bir usulsüzlüğe şahit olmadıklarını belirtmişti.

HUKUK DAVASINDA “MUTLAK BUTLAN” KARARI VERİLMİŞTİ

Aynı kurultaya ilişkin hukuk davasında ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026'da 38. Olağan Kurultay hakkında “mutlak butlan” kararı vermişti. Kararla Özgür Özel genel başkanlık görevinden alınmış, yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin kurulları göreve getirilmişti.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ TEMYİZDEN FERAGAT ETTİ

Özgür Özel, 22 Mayıs’ta karara karşı Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunmuştu. Özel ve beraberindekiler daha sonra CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurdu. Kılıçdaroğlu yönetimi ise 14 Eylül’de CHP adına yapılan temyiz başvurusundan feragat ettiğini duyurdu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin partinin kurultay sürecini geciktirebileceğini belirtmişti.