Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı

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Kılıçdaroğlu, KKTC\'nin 43. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini, egemenlik iradesini ve barış içinde yaşama kararlılığını her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini, egemenlik iradesini ve barış içinde yaşama kararlılığını her zaman desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve kendi geleceğini belirleme mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı gün, ortak tarihimizin ve milli dayanışmamızın önemli bir parçasıdır. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini, egemenlik iradesini ve barış içinde yaşama kararlılığını her zaman desteklemeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, Dr. Fazıl Küçük'ü ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyor; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: ANKA
Kemal KılıçdaroğluSosyal MedyaPolitikaKıbrısGüncelMedyaSon Dakika

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