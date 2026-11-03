Kılıçdaroğlu, Orta Doğu boşluğunun akrabalık bağlarıyla doldurulması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Orta Doğu boşluğunun akrabalık bağlarıyla doldurulması çağrısı yaptı

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Kılıçdaroğlu, Orta Doğu boşluğunun akrabalık bağlarıyla doldurulması çağrısı yaptı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısında Orta Doğu’da oluşan boşluğun kültür ve akrabalık ilişkileriyle doldurulması gerektiğini söyledi. Dış politikanın milli olması ve Türkiye’nin çıkarlarının esas alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör olaylarının bitmesi ve emperyal güçlerin Orta Doğu'dan çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğu, kültürümüz ve inançlarımızla aynı coğrafyayı paylaştığımız akrabalık ilişkilerimizle Türkiye doldurmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yeni ve ahlaklı bir siyaset anlayışı getireceklerini söyleyerek, "Türkiye'yi arındıracağız, Türkiye'yi güçlendireceğiz. Yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını bu topraklara getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bunu sadece ben değil; yaşı ne olursa olsun kadın erkek hep birlikte, el birliğiyle yapacağız. 'Yeter artık' diyeceğiz; 'Yeter, Türkiye'yi güzel günler bekliyor' diyeceğiz" diye konuştu.

'TEFECİLERE HİZMET EDİYOR'

Bütçeden 2026 yılında ödenen faizin 3 trilyon lira olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunu rakamsal olarak açarsak; ayda 331 milyar lira, haftada 76 milyar lira, günde 11 milyar lira, saatte 453 milyon lira, dakikada 7,5 milyon lira ve saniyede 126 bin lira faiz ödenmektedir. Saray iktidarı, parayı sizden toplayıp tefecilere veriyor. Osmanlı'nın borçlarını son kuruşuna kadar ödeyip hiç kimseye el avuç açmayan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bugün dışarıdan birkaç milyar dolar almak için yalvarır noktaya getirdiler" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI ESAS ALINMALIDIR'

Kılıçdaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Bazen diyorlar, itiraz ediyorlar; 'Mekke Anlaşması'na niye evet diyorsunuz' diye. Bölgenin dominant gücü ya Türkiye olacak ya da başka bir ülke. Bölgenin dominant gücü, en önemli gücü, etkili gücü kim olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Bölgedeki ayrılan egemen güçleri görüyorsunuz. Oradaki boşluğu da görüyorsunuz. O boşluk içerisinde Türkiye gücünü göstermek zorundadır. Terör olaylarının bitmesi ve emperyal güçlerin Orta Doğu'dan çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğu, kültürümüz ve inançlarımızla aynı coğrafyayı paylaştığımız akrabalık ilişkilerimizle Türkiye doldurmalıdır. Dizi filmlerimiz nasıl dünyanın her tarafında izleniyorsa, bir bölümü Mekke'de, Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Balkanlar'da çekilmeli ve bu coğrafyada söz sahibi olmalıyız. Yemenli Bakan'la da görüştüm; Türkiye'nin oraya barışı ve huzuru sağlamak için gelmekte olduğunu söyledim. Büyük resmi ve yeni dünya düzenini görmeyenler bizi anlayamaz. Dış politika milli olmak zorundadır ve Türkiye'nin çıkarları esas alınmalıdır" dedi.

'AÇIKLARLARSA BÜYÜK KIYAMET KOPACAK'

Fon soruşturmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Kirli siyasetçilerle kirli bürokratlar el ele verdiler, devletin kurumlarında vatandaşı soydular. Fon vurgununun özeti budur. Siyasetçilerle bürokratların ilk kez el ele verip devleti soydukları ve 'Erdoğan'dan sonra ne olacak' hesabının yapıldığı bir alandır. Resmi açıklamalara göre fon vurgunu tutarı 187 milyar 653 milyon liradır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadarki en büyük vurgunudur. İktidar sahipleri, '1 milyon liraya kadar olan paraları ödeyeceğiz' dediler ancak ödemediler. 37 kişinin iade ettiği para 18 milyar lira olup, kişi başına ortalama 250 bin lira ödenmiştir. Sözü veren devletin yetkilileri sözünün arkasında durmamıştır. Para piyasası fonlarını batıran dünyadaki tek ülke oluyoruz. Bakanlığın haksız kazanç elde ettiğini söylediği 214 kişinin listesi neden açıklanmıyor? Hırsızların listesini saklıyorlar; çünkü açıklarlarsa büyük kıyamet kopacak. Borsada bazı hisseler 5 ay içinde tam bin 424 kat artmış, yabancı derecelendirme kuruluşları uyarana kadar kimseden tık çıkmamıştır. Çünkü bürokrat ve saraya yakın siyasetçi işin içindedir. Borsa İstanbul Genel Müdürü, 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alınmıştır; ancak Borsa İstanbul Başkanı ve diğer kurul başkanları hala yerindedir. Bu büyüklükteki bir dolandırıcılığın, siyasetçinin eli olmadan olması imkansızdır. Bu dolandırıcı siyasetçilerin dokunulmazlıkları süratli bir şekilde kaldırılmalı, yolsuzluk yapanların Gazi Meclis'te yeri olmamalıdır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
Kemal KılıçdaroğluOrta DoğuPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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