Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

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Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi\'nin 6. yılını kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni tebrik ederek, "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni tebrik ederek, "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan Zafer Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"8 Kasım, kardeş Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı tarihi zafer, milli birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin simgesidir. Karabağ Zaferi, Azerbaycan Türklerinin vatan topraklarına sahip çıkma kararlılığını bütün dünyaya göstermiş; yalnızca Azerbaycan'da değil, Türkiye'de ve bütün Türk dünyasında büyük bir gurur ve sevinçle karşılanmıştır. Bu zafer, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler için Azerbaycan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü her zaman milli bir meseledir.

Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ, yalnızca ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze değil, aynı zamanda ortak kaderimize ve geleceğimize dayanmaktadır. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Karabağ'da kazanılan zafer, kardeş Azerbaycan'ın olduğu kadar bizim de gururumuzdur. Bu anlayışla Türkiye ve Azerbaycan, dün olduğu gibi bugün de iyi günde de zor günde de birbirinin yanında olmaya devam edecektir. Karabağ'ın özgürlüğü ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kardeş Azerbaycan halkının 8 Kasım Zafer Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu tarihi zaferin, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini ve Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha da güçlendirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA
Kemal KılıçdaroğluAzerbaycanKarabağGüncelSon Dakika

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