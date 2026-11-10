Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı - Son Dakika
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Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

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Yeni komisyon için Kurtulmuş\'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı
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Yeni komisyon için Kurtulmuş\'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulacak izleme komisyonu için siyasi partilerle görüşmelere başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Yol Partisi Grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, "En kısa süre içinde TBMM’de oluşturulacak izleme komisyonu, millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te kurulacak komisyonun yapısının partilerle yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini söyledi.

Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

KILIÇDAROĞLU İLE 40 DAKİKALIK GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclis’teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, kanun kapsamında TBMM’de kurulacak izleme komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

YENİ YOL PARTİSİ GRUBUNA ZİYARET

Kurtulmuş, ardından Yeni Yol Partisi TBMM Grubunu ziyaret etti. Ziyarette Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile Ankara Milletvekili Sadullah Ergin hazır bulundu.

Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

“TAM MANASIYLA BİR DEMOKRASİ ZAFERİ”

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecinde TBMM’de yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalarda fevkalade olumlu bir noktaya gelindiğini belirtti. Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda 50 üyenin 47'sinin oyuyla kabul edilen raporun gereği olarak hazırlanan kanunun 10 Ağustos’ta kabul edildiğini hatırlattı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla Türkiye için yeni bir kapının açıldığını söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

“467 milletvekilinin oy vermesi, hemen hemen bütün siyasi partilerden milletvekillerinin katılımıyla tam manasıyla bir demokrasi zaferi olarak TBMM’de bu Yasa kabul edilmiş oldu. Yasanın çıkmasında emeği geçen, komisyon çalışmalarına katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza, sürece başından beri destek veren siyasi partilerimizin genel başkanları ve grup yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.”

Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

“İŞİN İCRAİ KISMI KURULUN ÜZERİNDE”

Yasa gereği ilgili adımların atılmaya başlandığına işaret eden Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında bir kurul çalışmalarına başladı ve toplantılarına devam ediyor. İşin icrai kısmı bu Kurul’un üzerindedir” dedi.

Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

“BU SÜRECİN ÜÇÜNCÜ GÖZÜ YOK”

Kanunun 7. maddesinin 5. fıkrası gereği TBMM’nin bütün süreci izleyeceğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:

“En baştan beri ortaya koyduğumuz şey, bu sürecin bir üçüncü gözü yok. Üçüncü göz de birinci göz de milletin bizatihi kendisidir, milletin temsilcisi olan TBMM’dir. TBMM’de kurulacak izleme komisyonu vasıtasıyla bu süreç milletimiz adına takip edilecek ve gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır. Bu komisyonun kurulmasıyla ilgili bugün siyasi partilerimizin görüşlerini almaya başladım. Daha önce CHP’nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bey ile görüştük. Şu anda da Yeni Yol Grubu’nun değerli yöneticisi arkadaşlarımızla konuştuk. Fikirler olgunlaşacak, önümüzdeki hafta da görüşmeleri tamamlayacağız. En kısa süre içinde TBMM’de oluşturulacak izleme komisyonu, millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır.”

Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

ÜYE SAYISI GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Ayrıntılı açıklamayı görüşmeleri tamamladıktan sonra yapacaklarını belirten Kurtulmuş, bir soru üzerine komisyonun üye sayısı ve yapısının görüşmelerin ardından belli olacağını söyledi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiNuman KurtulmuşPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Korkak siyasetciler yuzunden 150bin Turk Kurd yasamini yitirdi 0 0 Yanıtla
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