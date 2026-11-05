Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'i 20'nci ölüm yılında kabri başında andı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'i 20'nci ölüm yılında kabri başında andı

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Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit\'i 20\'nci ölüm yılında kabri başında andı
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Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit\'i 20\'nci ölüm yılında kabri başında andı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 20'nci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ecevit'i rahmetle ve saygıyla andığını belirtti; beraberindeki heyetle Deniz Baykal'ın kabrine de karanfil bıraktı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 20'nci yılı nedeniyle eski Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bugün Türk siyasetinin önemli liderlerinden birisini andık. Bülent Ecevit başbakanlığın kapısında Kıbrıs çıkarmasını halka duyuran bir lider. O benim belleğime kazanmış vaziyette. Kendisini her dönem saygıyla andık. Her görüşten insanın saygı duyduğu bir liderdi. Bugün onun ölüm yıl dönümü. Onu rahmetle, saygıyla anıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılı nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı. Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı, Genel Sekreter Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada "Bugün Türk siyasetinin önemli liderlerinden birisini andık. Bülent Ecevit başbakanlığın kapısında Kıbrıs çıkarmasını halka duyuran bir lider. O benim belleğime kazanmış vaziyette. Kendisini her dönem saygıyla andık. Her görüşten insanın saygı duyduğu bir liderdi. Bugün onun ölüm yıl dönümü. Onu rahmetle saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrini de ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA
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