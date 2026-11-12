Kılıçdaroğlu, 17 milyon 168 bin 674 emekli için hak mücadelesi verecek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, 17 milyon 168 bin 674 emekli için hak mücadelesi verecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Emekli Buluşması'nda, 17 milyon 168 bin 674 emeklinin hakkını savunacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bu sayıda emekli bulunduğunu belirterek iktidarın emekliye hakkını vermediğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onlar emek harcadılar, çalıştılar, alın teri döktüler ve günü, zamanı geldi emekli oldular. Şimdi onların hakkını onlara teslim etme günüdür. Onların hakkını onlara teslim etme zamanıdır. Bunun mücadelesini vereceğiz. Bu mücadeleyi vermezsek siyasetin bir ayağı sakat kalır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Emekli Buluşması" programında yaptığı konuşmada, etkinliğin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Ülkede herkesin huzur içinde yaşaması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siz bu ülkenin kalkınması, büyümesi için alın teri döken insanlarsınız. Mücadele eden, çalışan, üreten insanlarsınız. Kiminiz emeğinizle, eğitiminizle, kiminiz kol gücüyle bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunuyor. Eğer bu ülke kalkındıysa bu ülkede fabrikaların bacaları tütüyorsa bu ülkenin insanları sayesindedir. Onlar emek harcadılar, çalıştılar, alın teri döktüler ve günü, zamanı geldi emekli oldular. Şimdi onların hakkını onlara teslim etme günüdür. Onların hakkını onlara teslim etme zamanıdır. Bunun mücadelesini vereceğiz. Bu mücadeleyi vermezsek siyasetin bir ayağı sakat kalır."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 17 milyon 168 bin 674 emeklinin bulunduğunu ve ciddi sorunlarının olduğunu savundu.

İnsanca ve huzur içinde yaşamanın emeklilerin hakkı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bu hakkın anayasal bir hak olduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu, iktidarın emekliye hakkını vermediğini öne sürerek, "Her seferinde diyorsunuz ki 'bu iş böyle yürümez.' Sayınız kaç? 17 milyonun üstünde. 17 milyon bir partiye oy verse tek başına iktidar yapar. Ama siz sizi yok eden iktidarı, tekrar iktidar yapıyorsunuz. Biraz da kendinize bakmanız lazım. Sitem edeceğim, kimse kusura bakmasın. Dert benim derdim değil, tek başına benim derdim değil." dedi.

Emeklinin kendi hakkına sahip çıkması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, siz istemeseniz bile ben sizin hakkınızı savunacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından emeklilerin sorun ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.

Programda, Kastamonu'dan gelen Ozan Ahmet Taşkın da emekliler için yazdığı türküyü söyledi.

Kaynak: AA
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