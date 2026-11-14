Yüksel, kurultayda Kılıçdaroğlu\'nun adaylığını İstanbul örgütünün talebine bağladı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin, örgütün talebi doğrultusunda karar vereceğini söyledi. İstanbul örgütünün Kılıçdaroğlu'nu istediğini belirten Yüksel, "İhtiyaç, Kemal Kılıçdaroğlu gibi ilkeli, hayatı boyunca üzerinde tek bir şaibe, tek bir ahlaki zafiyet iddiası olmayan liderdir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Habertürk canlı yayınında gazeteci Semiha Şahin'in sorularını yanıtladı. Yüksel, CHP'nin kurultay süreci, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve muhalefette birliktelik tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte adaylık kararlarını parti örgütlerinin önerileri doğrultusunda aldığını belirten Yüksel, yaklaşan kurultayda da örgütün talebine göre hareket edeceğini ifade etti.

İstanbul örgütünün Kılıçdaroğlu'nu istediğini söyleyen Yüksel, yaklaşık 30 yıllık siyasi yaşamında parti örgütlerini en bilinçli ve kararlı gördüğü dönemlerden birini yaşadığını dile getirdi. Partililerin yaşanan süreç nedeniyle üzgün olduğunu belirten Yüksel, buna rağmen mücadele kararlılıklarının güçlü olduğunu kaydetti.

Ümraniye ve Beykoz'daki ziyaretlerinde CHP'ye oy vermediğini söyleyen yurttaşlarla da görüştüğünü aktaran Yüksel, bu kişilerin Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğünü takdir ettiğini söyledi.

"BENİM ŞAHSİ FİKRİM BUDUR"

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde milletvekillerinin, partinin yetkili organlarının ve örgütün iradesi ile halkın teveccühüne işaret eden Yüksel, kişisel görüşünü şöyle açıkladı:

"İhtiyaç, Kemal Kılıçdaroğlu gibi ilkeli, hayatı boyunca üzerinde tek bir şaibe, tek bir ahlaki zafiyet iddiası olmayan liderdir. Benim şahsi fikrim budur."

"HER MAHALLENİN HUKUKUNU, HER MAHALLE İÇİN ADALETİ İSTEMELİYİZ"

Göreve gelmesinin ardından yürüttükleri çalışmaları "yeni bir refleks inşa etmek" sözleriyle anlatan Yüksel, CHP'nin yalnızca kendi iç meseleleriyle ilgilendiği yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirtti.

Ülkedeki sorunların bütün toplumsal kesimleri etkilediğini söyleyen Yüksel, "Sadece bizim mahallede değil, sadece karşı mahallede değil, ülkenin her mahallesinden kötü kokular geliyor" dedi.

Farklı kimlik ve inançlara sahip yurttaşların ortak paydasının Türkiye olduğunu vurgulayan Yüksel, siyasi görüş ayrılıklarının ahlak ve adalet konusunda ayrışmaya dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek, "Adalet duygusunu sadece kendi mahallemiz için arayamayız. Her mahallenin hukukunu, her mahalle için adaleti istemeliyiz" diye konuştu.

Devlet kurumlarına "sahip olmak" ile "sahip çıkmak" arasında fark bulunduğunu belirten Yüksel, kurumların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

KURULUŞ İLKELERİ VURGUSU

CHP'nin siyasi çizgisine ilişkin soruları da yanıtlayan Yüksel, partinin temel rotasının kuruluşta Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlendiğini ifade etti.

Partinin dönemin ihtiyaçlarına göre kendisini yenileyebileceğini ancak kuruluş ilkelerinden ödün veremeyeceğini belirten Yüksel, insan onurunun, özgürlüğün ve irade hürriyetinin bu anlayışın temelinde yer aldığını kaydetti.

BİRLİKTELİK İÇİN YOLSUZLUĞA VE ŞAİBEYE BULAŞMAMA KOŞULU

Muhalefette ittifak tartışmalarını değerlendiren Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun önceki seçim döneminde farklı siyasi partileri bir araya getirdiği "Halil İbrahim Sofrası"na atıfta bulundu.

Eski yol arkadaşlarıyla yeniden buluşmaya açık olduklarını ve CHP'nin kapısının 86 milyon yurttaşa açık olduğunu söyleyen Yüksel, birlikte yol yürüyecekleri kişiler açısından yolsuzluğa, şaibeye ve kirliliğe bulaşmamış olmayı esas aldıklarını belirtti.

SİYASİ AHLAK KANUNU ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun siyasi ahlak çağrısını da değerlendiren Yüksel; ayrımcılık yapmama, halk için hizmet, pozitif ayrımcılık, insan onurunun korunması, hesap verebilirlik, liyakat ve adalet ile mali disiplin başlıklarını sıraladı.

Siyasetçilerin kimlikleri ve aidiyetlerinden önce yaptıkları işlerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, bilgi ve liyakatin tek başına yeterli olmadığını, erdemle tamamlanması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma hedefi doğrultusunda Siyasi Ahlak Kanunu'na ihtiyaç bulunduğunu belirten Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu yedi ilkeden taviz vermeyeceklerini ve bu ilkeleri kanunlaştırmak için çalışacaklarını kaydetti.