Kılıçdaroğlu, Ankara'da emeklilere emeklilik yasasını yeniden yazma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Ankara'da emeklilere emeklilik yasasını yeniden yazma çağrısı yaptı

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Kılıçdaroğlu, Ankara\'da emeklilere emeklilik yasasını yeniden yazma çağrısı yaptı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Emekli Buluşması'na katıldı. Emeklilerin taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, 17 milyonu aşkın emekli bulunduğunu belirterek emeklilik yasasının sil baştan yeniden yazılması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen 'Emekli Buluşması' programında emeklilerle bir araya geldi.

Etimesgut ilçesindeki Korkut Ata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Emekli Buluşması' programına; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan yardımcıları Necdet Saraç, Adnan Demirci, Deniz Demir, Yıldırım Kaya ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile CHP İl Başkanı Fahri Yıldırım, Etimesgut Belediye Başkanvekili Seda Dilber ve emekli sendikalarının temsilcileri ile çok sayıda parti üyesi katıldı.

'HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK EN TEMEL HAKKINIZDIR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerle birlikte kahvaltı yapıp sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ardından konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 17 milyonu aşkın emeklinin yaşadığını ve ciddi sorunları olduğunu belirterek, "Siz çalışırken iki temel şey yaptınız. Birincisi ürettiniz, çalıştınız, emek ürettiniz, çaba harcadınız, bunun karşılığında bir ücret aldınız. Ama ücret alırken devlet dedi ki; 'Aldığın ücretin karşılığında vergi de vereceksin.' Herkes vergi kaçırabilir ama sizin vergi kaçırma imkanınız bile yoktur. Çünkü bordrodan vergi kesilir. Siz vergisini de tam ödeyen insanlarsınız. İkincisi, verginin dışında ayrıca siz sosyal güvenlik primi de ödersiniz. O da sizden, sizin iradenizin dışında aylıklarınızdan kesilir, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenir. Yani emekli aylıklarınız için, sağlık sigortanız için, dul ve yetim aylıkları için bir şekilde paralar oraya gider. O nedenle 'Ben bu ülkeye vergimi verdim, ben bu ülkeye sosyal güvenlik primini kendi geleceğim ve ailemin geleceği için ödedim. Ben emekli olunca insanca yaşamak istiyorum, huzur içinde yaşamak istiyorum, torunlarıma bayramda harçlık vermek istiyorum. Ben şimdi huzur içinde yaşamak istiyorum' demek sizin en temel hakkınızdır" dedi.

'SORMA HAKKINIZ VAR, AĞLAMA HAKKINIZ YOK'

SGK tarafından emekli olacak kişilerin maaşı hesaplanırken kullanılan aylık bağlama oranlarının yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Emekli daha düşük aylık alsın, daha az aylık alsın' dediler. Niye emekliye daha az aylık veriyorlar? Çünkü diyorlar ki, 'Nasıl olsa bunlar emekli oldu, bunlar ancak bir kahveye giderler; evlerinde otursunlar, dışarıya da çıkmasınlar. Bu vurguncuların paraya ihtiyacı var, biz emekliden alıp biraz oraya gönderelim.' Siz de sesinizi çıkarın kardeşim, isyan edin" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin de öz eleştiri yapması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sitem edeceğim, biraz da kendimize bakmamız lazım. 17 milyon kişiye sormak isterim. Yahu kardeşim, geldiler 25 yıldır perişan ettiler. Her seferinde 'Zam yapıyoruz' diyorlar, bu kapıdan yapıp öbür kapıdan yaptıkları zamdan daha fazlasını alıyorlar. ve siz bunu sormuyorsunuz. Sizin sorma hakkınız var, ağlama hakkınız yok. 17 milyon kişi hala 'AK Parti'ye oy veriyorum' diyorsa şikayet etmeyeceksiniz" diye konuştu.

'EMEKLİLİK YASASI YENİDEN YAZILMALI'

Kılıçdaroğlu, "Bundan sonraki süreçte elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Burada dikkat edilen noktalardan birisi şu. 'Sosyal Güvenlik Kurumu yeniden ele alınmalı' diye hemen hemen aşağı yukarı ortak bir söylem var. Yani emeklilik yasası sil baştan yeniden yazılmalı. Çünkü parça parça siyasetin atmosferine göre, iktidar partilerinin oy almasına göre sosyal güvenlik sisteminde ya da emeklilik sisteminde değişiklikler yapılır. Seçim öncesi bir parmak bal verilir, oylar alınır, ondan sonra unutulur, bir 5 sene sonra tekrar yeniden batırılır. Bir daha bu tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Hakkınızı arayın. Hakkınızı aramadığınız zaman kimse size gelip, 'Ben size hak vereyim' demez, sizi duymaz bile. Ne zaman duyar? Sandığa gittiğin zaman. O zaman der ki, 'Bak senin bir derdin varmış, ben bu derdi çözeceğim.' Ama siz dertlerinizi anlatacaksınız" dedi.

'ÇATI KURULUŞU OLUŞTURUN'

Emeklilerde çok parçalı bir yapı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Elbette her arkadaşımız ya da her emekli grubunun kendine göre bir felsefesi, kendine göre çözümleri olabilir. Ama en azından bir çatı kuruluşu oluşturun. En azından ortaklaştığınız konuları daha yüksek sesle o zaman dillendirebilirsiniz. Bu benim isteğim ama yapıp yapmamak sizin bileceğiniz bir şey. Ortak bir çatı kuruluşu olursa, emeklilerin sorunları ortak olarak dillendirilirse ve sizler de belli eylemlerde, belli çalışmalarda, belli konferanslarda bir araya gelir ortak ses çıkarırsanız siyasetin bütün kurumları, bütün partileri sizi dikkatle dinlerler" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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