CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HABAŞ patlamasında iş güvenliği çağrısında bulundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, ihmaller varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Aliağa'daki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, kendilerine ulaşılmaya çalışılan çalışanlarımızın sağ salim bulunmasını umut ediyorum.

İş kazalarının önlenmesi, çalışanların yaşam hakkının korunması ve iş güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ertelenemez bir sorumluluktur. Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, ihmaller varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını diliyorum."