CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruları yanıtladı. CHP lideri, kendi siyasi geleceğine ilişkin net bir açıklama yaparken ülkenin içinde bulunduğu koşullara da dikkat çekti.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA KAPIYI KAPATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin siyasi geleceğine ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yöneltilen en dikkat çekici sorulardan biri, yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıydı. "Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna CHP lideri, "Hayır, öyle bir düşüncem yok." yanıtını verdi.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK? O SORUYA DA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi adaylığının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi düşündüğü de soruldu. "Aklınızda CHP'nin adayı olması için düşündüğünüz isimler var mı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, henüz isimler üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirtti.

CHP lideri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı hiç doğru bulmam. Ülke gerçekten yangın yeri. Bakın, görüyorsunuz yani; geçinemeyen aileler var, işsizlik var, uyuşturucu sorunu var, dış politikada sorunlarımız var, iç politikada sorunlarımız var. Parlamento görevini yapamıyor, kurumlarda büyük bir çürüme yaşanıyor. Şimdi böyle bir tablo içerisinde bizim kalkıp da sizin ifade ettiğiniz sorunu oturup görüşmemiz gerekirken farklı yerlere kilitlenmeyi doğru bulmuyorum. Bu sorunlara kilitlenmemiz lazım. Bu sorunları çözmek için bir şeyler yapmamız lazım."