CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum

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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum
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9 yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin merak edilen soruya kesin bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışmayı düşünmediğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin gelecekte kimi aday göstereceğine ilişkin tartışmaları da doğru bulmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruları yanıtladı. CHP lideri, kendi siyasi geleceğine ilişkin net bir açıklama yaparken ülkenin içinde bulunduğu koşullara da dikkat çekti.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA KAPIYI KAPATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin siyasi geleceğine ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yöneltilen en dikkat çekici sorulardan biri, yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıydı. "Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna CHP lideri, "Hayır, öyle bir düşüncem yok." yanıtını verdi.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK? O SORUYA DA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi adaylığının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi düşündüğü de soruldu. "Aklınızda CHP'nin adayı olması için düşündüğünüz isimler var mı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, henüz isimler üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum

CHP lideri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı hiç doğru bulmam. Ülke gerçekten yangın yeri. Bakın, görüyorsunuz yani; geçinemeyen aileler var, işsizlik var, uyuşturucu sorunu var, dış politikada sorunlarımız var, iç politikada sorunlarımız var. Parlamento görevini yapamıyor, kurumlarda büyük bir çürüme yaşanıyor. Şimdi böyle bir tablo içerisinde bizim kalkıp da sizin ifade ettiğiniz sorunu oturup görüşmemiz gerekirken farklı yerlere kilitlenmeyi doğru bulmuyorum. Bu sorunlara kilitlenmemiz lazım. Bu sorunları çözmek için bir şeyler yapmamız lazım."

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Okurların en beğendiği yorum

“Sen bu ülke için en büyük belanın sağ kolusun bay kemal defol git artık”

Tüm yorumlar (9)
Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (9)

  • nizamettinbatur7570 nizamettinbatur7570:
    Sen bu ülke için en büyük belanın sağ kolusun bay kemal defol git artık 4 0 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    Aynen öyle söyleyecek çok şey varda muhtemel kaset mağduru olabilir 0 0
  • Şenol Erdemir Şenol Erdemir:
    olmaman yerde ol sonra düşünmüyorum de 1 0 Yanıtla
  • vakkas0101 vakkas0101:
    utanmadan birde Aday ol istersen sana daha kim oy verecek acaba 1 0 Yanıtla
  • Dilek yıldzıbaş Dilek yıldzıbaş:
    ne zaman düşündün ki şimdi düşünesin korkak tavuk.. AKP'nin umudu 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Kahkaha ile güldüm son bir defa daha aday olsaydın be 0 0
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