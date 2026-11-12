Kılıçdaroğlu, Etimesgut\'ta emeklilerle buluşup Başkan Vekili Dilber\'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Etimesgut'ta emeklilerle buluşup Başkan Vekili Dilber'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Etimesgut'ta Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde emeklilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, etkinliğin ardından Etimesgut Belediyesi'ne giderek Belediye Başkan Vekili Seda Dilber'i ziyaret etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Etimesgut'ta emeklilerle bir araya geldikten sonra Etimesgut Belediyesi'ne giderek Belediye Başkan Vekili Seda Dilber'i ziyaret etti.
CHP Genel Başanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.00'da Etimesgut'ta bulunan Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde emekliler ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Necdet Saraç ve Adnan Demirci ile CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin ardından Etimesgut Belediyesi'ne giderek Belediye Başkan Vekili Seda Dilber'i ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
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