Kemal Kılıçdaroğlu: "Seçimler derhal olmalı"

Haber: Feyaz ÇANAK

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülke bu haldeyken, vatandaş geçim derdindeyken, gelir dağılımı olağanüstü bozulmuşken, ülkede ahlaki değerler yerle bir edilmişken, devletin bürokrasisinde liyakat sistemi kalmamış ve oraya tamamen kendi istedikleri insanları getirip beraber halkı dolandırmak için çalışan bir yapı ortaya çıkmışken 'Hayır efendim, seçimler olmasın' demek olmaz. Seçimler derhal olmalı, derhal olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli temasları kapsamında yerel basının temsilcileri ile bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, YENİ Parti-CHP ayrışmasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Partimizin yerel seçimlerinde birinci parti olması elbette hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir süreç zaten bunu da pek çok konuşmam da medya mensuplarıyla yaptığım görüşmede de aktarmıştım. Partinin bölünmesini, arkadaşların bölünmesini hiç istemedim. Bunu da değişik zamanlarda, değişik ortamlarda hatta bana gelen milletvekili arkadaşlarına da aktardım. Siz bunu Özgür Bey'e aktarabilirsiniz diye de ifade ettim. Ayrışmanın bölünmenin bir yararının olduğuna inanmıyorum ben.

Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Ve o sorunların çözülmesi lazım. Dolayısıyla sorunların çözümü için de beraber olmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi altılı masayı yan yana getirmiş. Cumhurbaşkanlığı süreci içerisinde iradesini ortaya koymuş. Kıl payı cumhurbaşkanlığını kaçırmış bir süreci de yaşadık hep beraber. Ama bizim yaptığımız şuydu başlangıçta, kirliliğe bulaşan arkadaşlarımız varsa bu arkadaşların partide yerinin olmaması lazım. Adı şaibeye bulaşmış arkadaşlarımızın partide yerinin olmaması lazım. Bu partinin temel özelliği ahlaki üstünlüğü olan bir parti olması. Ahlaki üstünlüğü olan bir partinin içinde bazı unsurların, ahlaki değerler açısından sorun yaşayan bazı unsurların partide yer almamalı. Partiden ayrılmaları hatta istifa etmelerini gerekiyor. Buna başlangıç olarak da partinin kurultayında para dağıtılmasıyla ilgili mahkeme kararında adı geçen milletvekillerini disipline verip partiden ihraç ettik. Bu da bizim en doğal hakkımız. Çünkü bir parti Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurucu bir parti, devlet kuran bir parti, kimsenin kirletmeye hakkı yoktur. Hepimizin görüşlerimiz farklı olabilir, düşüncelerimiz farklı olabilir. Ama bir konuda partiyi yönetenler ortaklaşmıştır: partinin ahlaki üstünlüğü. Ayrılmalar vesaire oldu, ayrılmaları doğru bulmadığımı ifade ettim.

Arınmada kastettiğim sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması değil. Siyasetin kirlilikten arınması lazım. Bunun öncülüğünü yapan partiler Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bunun öncülüğünü yaptık. Kirliliğe bulaşan insanlar ayrıldılar. Bir kısmını da biz ayırdık belki Ama CHP'nin arınması yetmiyor. İktidar partisinin de arınması lazım. Siyasetin de arınması lazım. Sayın Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşmasında dedi ki 'Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var, ilk dört madde kalacak ama bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var'. Ben de şu açıklamayı yaptım, evet anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bu sistem gitmiyor ama anayasa değişikliğinden önce ülkenin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı var. Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece ülkenin ne ekonomi yani ülkenin sorunları dikiş tutmuyor. Ekonomi dikiş tutmuyor. Yani bu siyasi ahlak siyasetli ahlak olmadığı takdirde ahlakçı kurallar olmadığı takdirde siyasetçi zenginleşmek için siyasetçi olmaya başlıyor. İhale takipçiliği için başlıyor. Köşeyi dönmek için siyaset yapmaya başlıyor. Bir süre sonra halkın sorunlarını unutuyor.

Şimdi ben partiden ayrılanların tamamının kirli olduğunu düşünmüyorum, orada düzgün insanlar da var, arkadaşlarım da var. Onlardan gelen ne olursa başımızın üstünde yeri var. Tabii, yani böyle birdenbire kapıyı kapattık, kirli olanları almayacağız; o konuda düşüncelerimiz çok açık, çok net yani, çok net."

"BÖLÜNME ÇÖZÜM KAPASİTEMİZİ DÜŞÜRMEDİ"

CHP-YENİ Parti ayrışması ile geçmişte kendisine yakın bazı ismlerin CHP'den ayrıldığının hatırlatılarak, "Bugün 10 araştırma şirketinin ortalamasına göre 4,5 oranında bir oyunuz var Türkiye genelinde. İktidar alternatifi olmayı üreteceğiniz hangi politikalarla gerçekleştireceksiniz?" diye sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin aydınlığa kavuşması için ekonomik açıdan, dış politika açısından, sanayi açısından, insan hakkı açısından, sendikalar açısından, demokrasi açısından bütün sorunlara çözüm üreten tek partidir. Bunu gayet açık söylüyorum. Türkiye'de yaşanan bütün sorunlara ister muhtar olsun, ister kahvede çay dağıtan vatandaş olsun, ister kahvecinin kendisi olsun, ister bir sanayici olsun, ister çiftçilik yapan bir insan olsun, ister çöpten kağıt toplayan vatandaşımız olsun, isterse bu ülkenin en önemli sanayicilerinden biri olsun. Ülkenin var olan sorunlarıyla ilgili çözüm üreten bir partiyiz. Bizim çözümlerimizi zaman zaman iktidar partisi alır ve kullanılır. Dış politikada da çözüm üreten, dış politikada da Türkiye neleri yapması gerektiğinin, nerelerde durması gerektiğini gene en iyi aktaran, en iyi dillendiren partidir. Güçlü bir kurmay heyetimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşünen insanlarımız var. Bürokraside uzun yıllar çalışan, sonra emekli olan arkadaşlarımız var.

Günlük kısır tartışmaların olabildiğince dışında duruyoruz. Ve Türkiye'nin bu kadar temel sorunları varken bu sorunlara çözüm üretiyorlar. Partinin bölünmesi bizim çözüm üretme kapasitemizi düşürmedi. Tam tersine kendi içimizdeki ben ona arınma diyorum. Dolayısıyla bu arınmanın da yüzde 90 oranında gerçekleştiğine inanıyorum. Süreç olarak Türkiye çok kritik sorunlar yaşıyor. Ama bu sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğiz. Eskiden nasıl üretiyorsak bundan sonra da aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz.

Tabii üretmek yetmiyor. Bunun geniş kitlelere aktarılması lazım. Yani erbabına sorunun, yaşayana, bunu bizim gidip anlatmamız lazım. Belki hiç televizyonda izlemiyordur, siyasetten çok kopuktur. Ama o buraya gelmeyecek. Ben onun yanına gideceğim. Ben onunla oturup konuşacağım. Sorunları oradan dinleyeceğim ve çözümleri de ona aktaracağım. Bu çerçevede en yetkin çalışan parti yine Cumhuriyet Halk Partisi. Ben o insanlarla toplantı yaptım. Sanatçılarla da toplantı yaptım. Dış politika uzmanlarıyla da toplantı yaptım. Ekonomi uzmanlarıyla da toplantı yaptım. Muhtarlarla da toplantı yaptım. Evlere temizliğe giden kadınlarla da toplantı yaptım. Bakın bunu hiçbir siyasi yapmamıştır. Neden biz yapıyoruz? Bizim adımız Halk Partisi. Eğer siz halkın partisiyseniz halk arasında bir ayrışmaya, bir bölünmeye izin veremezsiniz. O açıdan Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm önerilerini dillendiren tek partinin CHP olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bu konuda bütün partilerle de yarışmaya hazırız. İktidar Partisi de dahil olmak üzere."

TÜRKİYE MUTABAKATI'NA ŞARTLI DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı, Türkiye Mutabakatı kavramı üzerinden sorulan, "Türkiye Mutabakatı noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir şekilde Cumhur İttifakı'yla birlikte olma ihtimali var mıdır? Ya da bunun koşulları nelerdir?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye Mutabakatı konusunda bizim görüşümüz şu; Milli Eğitim, milli olmak zorundadır. Burada günlük, siyasetçinin ya da iktidar partinin tek başına karar vereceği bir politika değildir. Bu çerçevede bir mutabakatsa tabii başımızın üstünde, biz çocuklarımızın hangi görüşten ailenin olursa olsun çocuklarımızın iyi koşullarda eğitim almalarını isteriz. Dış politikanın da milli olması lazım. Biz dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını savunuruz. Burada iktidar-muhalefet olmaz. Türkiye Mutabakatı'ndan kasıt eğer 'iktidarla muhalefet Türkiye'nin temel sorunları konusunda bir araya gelsin' deniyorsa zaten biz bunu savunuyoruz. Önceden beri savunuyoruz." dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARIMI TANIYAMAMIŞIM"

Kılıçdaroğlu, "13 yıllık genel başkanlık döneminize 'Keşke yapmasaydım, yapmasaydık' dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Var tabii ki. Gerçekten de yıllarca beraber çalıştığım, arkadaşları tanıyamamışım; bu benim en büyük eksikliklerimden birisi. Birlikte çalışmışız, birlikte mücadele etmişiz ama sonra ortaya çıkan tablo farklı bir amaçla çalıştıklarını gün yüzüne çıkardı. Bu beni derinden üzdü, gerçekten derinden... Şöyle olabilir: Bakın, bu partinin bir geleneği var, sizler gazetecisiniz ve çok daha iyi bilirsiniz. Bu partinin geleneğinde tartışma vardır, tartışmasız bir CHP düşünülemez zaten. Çünkü partide düşünce özgürlüğü vardır, genel başkanı eleştirme özgürlüğü vardır, MYK'da tartışma özgürlüğü vardır, kapalı gruplarda tartışma özgürlüğü vardır. Yani kimse 'Vay, biz AK Parti gibi değiliz, AK Parti'de kimse konuşamaz, mümkün değil; konuştu mu ağzına fermuar çekerler ya da partiden atarlar'. Ama CHP farklı bir partidir, özgürlüğü savunuyorsanız kişinin düşüncesini yasaklayamazsınız. Şimdi, bu tartışmalar keşke yapılabilseydi, keşke ahlaki üstünlüğümüzü koruyabilseydik. Para pul ilişkileri, belediyelerle olan ilişkiler keşke hiç olmasaydı. Ama bunlar yaşandı. Ben bunları sonradan gördüm ve sonradan fark ettim.

Keşke bunlar olmasaydı, parti bu kadar yara almasaydı, ahlaki üstünlüğü konusunda bu kadar tartışılmasaydı ve bizim yolsuzlukla suçladığımız AK Parti, hakkımızda CHP'yi suçlamasaydı. Yani başka açıdan bizi suçlasaydı da 'Siz yolsuzluk yaptınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız' demeseydi, keşke o ortam yaratılmasaydı. Beni en çok kıran; en çok kızdığımız, eleştirdiğimiz belediye başkanlarını yerden yere vurduğumuz, nasıl para aldıklarını, nasıl rüşvet aldıklarını belgeleriyle, dokümanlarıyla ortaya koyduğumuz kişilerden şimdi 'Siz de yaptınız' noktasına geldik. Veya bazı arkadaşlar hala 'Efendim, onlar da yapıyordu' diye bir savunma içine giriyorlar, benim kulağıma geliyor. Ne demek ya, 'Onlar da yapıyordu?' Onlar yaptı diye bizim de yolsuzluk yapma hakkımız mı çıkıyor? Böyle bir şey kesinlikle yok, bu partinin kültüründe de yok. Bu parti gerçekten de Atatürk'ün, İnönü'nün, Deniz Baykal'ın, Ecevitlerin partisidir; ahlaki değerleri sürekli ön planda koyanların partisidir.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim ve seçim ittifakı sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Erken seçim olabilir tabii, ne zaman isterlerse erken seçim yapılabilir. Muhalefet partilerinin zaten 'Seçimden biz kaçınıyoruz, seçim yapmayın' dememesi gerekir. Ülke bu haldeyken, vatandaş geçim derdindeyken, gelir dağılımı olağanüstü bozulmuşken, ülkede ahlaki değerler yerle bir edilmişken, devletin bürokrasisinde liyakat sistemi kalmamış ve oraya tamamen kendi istedikleri insanları getirip beraber halkı dolandırmak için çalışan bir yapı ortaya çıkmışken 'Hayır efendim, seçimler olmasın' demek olmaz. Seçimler derhal olmalı, derhal olmalı.

İttifaklar olur mu? Seçim sürecinde ittifaklar olur tabii, niye olmasın? Yani biz altılı masayı kurduk, ilk ittifakı biz yaptık, Erdoğan da mecbur oldu, o da ittifak yaptı. Dolayısıyla ittifakın öncüsü biziz. Yani onlar da yaptılar bir ittifak ama biz de hala şu ana kadar nedenini anlayamadım, bir arkadaşımızın git-gel dönemi olması bize büyük bir puan kaybettirdi; keşke o da olmasaydı. Yani beraber çalıştığımız, beraber mücadele ettiğimiz, beraber aynı masaya oturduğumuz, aynı çayı, kahveyi içtiğimiz, dertleştiğimiz zaman zaman... Arkadaşlar, işte insanoğlu belli olmuyor. O nedenle erken seçim olursa elbette zaten ittifak olmak zorunda. Neden zorunda? Yüzde 50 artı 1 oy alacaksınız. Yani bu sistem böyle gidiyorsa yüzde 50 artı 1'i bir parti tek başına alamıyor, AK Parti de ittifak kuruyor, biz de ittifak kuracağız. Dolayısıyla gene oturulacak, konuşulacak; liderlerle oturulacak, konuşulacak, halkın nabzı tutulacak, o çerçevede bir plan program yapılacaktır."

"FATMA HANIMLA GÖRÜŞEBİLİRİM"

Bir başka soru üzerine tutuklu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i CHP heyetlerinin ziyaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Fatma Hanım'la görüşmedim. Ama görüşebilirim. Yani görüşmedim dediğim, ben öteden beri Ekrem Bey'in ilk tutuklandığı gün evinden çıkarken yaptığım açıklamayı bugün de aynen söylüyorum. Yani hiçbir belediye başkanının, seçilmiş bir belediye başkanı hangi partiden olursa olsun, tutuklanmasını, hapse atılmasını doğru bulmam. Yargılanabilir mi? Elbette yargılanabilir. Devlet yargılama sırasında her türlü önlemini alabilir. Fatma Hanım'ı da uygun bir dönemde ziyaret ederim. Herhangi bir şey yok. Ayrıca bizim avukat arkadaşlarımız pazartesi günü zaten Fatma Hanım'la da görüşmüşler" diye konuştu.

"DOĞRU, ÖFKE VAR"

Sokakta CHP'ye yönelik bir öfkenin olduğunun söylenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Sokakta büyük bir öfke, doğru, öfke var. Neden? Televizyon kanalları günün 24 saati aleyhimde yayın yapıyor. Hiç duymadığım, hiç söylemediğim cümleler. Hiç olmadığım yerler. Açıklamalar, söylemler, hakaretler... Şöyle, ben eleştiriye açık bir insanım. Sert eleştiriye politikacı açık olmak zorundadır. Ama hakaret hariç" karşılığını verdi.

"EŞİM KURULTAYDAN SONRA BANA YAZLIK TAKIMLAR ALDI"

Genel Başkanlık görevinden ayrıldığı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tutum takındığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Siyasete ara vermek siyasetçi için maalesef mümkün değil. Yani dünyanın her tarafında siyasetçiler mutlaka siyaseti takip ederler. Ben, genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra çok sayıda makale yazdım. Makalelerin ağırlığı ahlaksızlığın kurumsallaşması. Türkiye'de ahlaksızlığın kurumsallaşması. Bunun üzerine 5 ve 6 makale yazdım. Dış politikayla ilgili yazdım. Türkiye'nin yeni dünya düzeni içinde nerede olması gerektiğini anlatan makaleler yazdım. Arkadaşlar geliyorlardı, düşüncelerimi soruyorlardı. Kendi düşüncelerimi aktarıyordum. Aktif siyasete yeniden dönmeyi hiç düşünmedim. Eşim kurultaydan hemen sonra bana gitti, yazlık takımlar aldı, spor gömlekler aldı. Nasıl olsa bundan sonra rahat bir hayat sürdüreceğiz diye. Ama olmadı. Yani bu benim elimde olan bir şey değil. Kurultay'da şaibe iddiaları gündeme geldiği zaman evimden video çektim. Dedim ki CHP kurultaylarında asla şaibe olmaz. Yargıya taşındı. Yargıya gidip ifade veren kişi ben değilim. Partinin ne bölünmesini ne ayrışmasını asla istemedim. Kayyum olarak beni atarlarsa asla bunu kabul etmeyeceğimi ifade ettim. Beni ziyarete gelen parti yöneticilerine de... Aynı zamanda kesin hükümsüzlük, yani mutlak butlan kararı çıkarsa mecburen dönmek zorundayız.

Çünkü sadece ben dönmüyorum. Ben dönüyorum, Parti Meclisi dönüyor, Yüksek Disiplin Kurulu dönüyor. Dolayısıyla herkes orada. Dolayısıyla benim orada olmamam partinin açıkta kalması gibi başka bir tabloyu gündeme getirir. Evet, gemiyi güvenli limana getirdikten sonra ben de siyaseti bırakmak istiyorum. Bırakmak değil de aktif siyasetin içinde olmak istemiyorum. Yani izlersiniz siyaseti, dünya siyasetini izlersiniz. Ama illa ben içinde olacağım diye bir beklentim, bir kural da söz konusu değil. Eşim tabii o da gelişmelerden elbette ki üzüldü. Böyle bir şeyin olmaması, böyle bir tablonun ortaya çıkması doğru bir şey değil ama oldu."

"HEDİYE GETİRMEDİ"

Kılıçdaroğlu, "Mustafa Sarıgül'den hiç hediye aldınız mı?" ve "Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin ne düşünüyorsunuz?" sorularına şu yanıtı verdi:

"Ben Şişli Belediye Başkanlığı sırasında biliyordum onu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdim kendisini. Herhangi bir hediye söz konusu değil. Yani herhangi bir hediye getirmiş değil. Ama ben şurada ifade edeyim, kişileri baştan suçlu ilan etmeyi çok etik bulmam. Ama sorgulanabilir. Yargılanabilir. Ben mesela yolsuzlukla suçlanan bir milletvekilliğinin kendi dokunulmazlığının kaldırılmasını ve yargıya gidip aklanmak istiyorum talebini Meclis Başkanına duyurmasını isterim. Yolsuzluk davalarının dokunulmazlığının olmaması lazım. Kul hakkını yiyen bir insan, kul hakkını yiyorsan sen devletten, vatandaştan topladığın verginin bir kısmını çalıyorsan onun hesabını vermek zorundasın."