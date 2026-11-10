Kılıçdaroğlu, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında sosyal medya mesajıyla andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük bir lideri, bir bilgeyi, siyasi ve askeri bir dehayı, bir devrimciyi, büyük bir vatan ve millet sevdalısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılı nedeniyle andı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şunları kaydetti:

"Büyük bir lideri, bir bilgeyi, siyasi ve askeri bir dehayı, bir devrimciyi, büyük bir vatan ve millet sevdalısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; Cumhuriyetimizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Türkiye idealini yaşatmak, 'kimsesizlerin kimsesi' Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır."