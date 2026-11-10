Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü vefatının 88. yılında sosyal medya mesajıyla andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü vefatının 88. yılında sosyal medya mesajıyla andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kılıçdaroğlu, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında sosyal medya mesajıyla andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kılıçdaroğlu, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında sosyal medya mesajıyla andı
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında sosyal medya hesabından andı. Kılıçdaroğlu, mesajında Cumhuriyetin siyasi bağımsızlığının ekonomik bağımsızlıkla güçlendirilmesi ve demokrasiyle taçlandırılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük bir lideri, bir bilgeyi, siyasi ve askeri bir dehayı, bir devrimciyi, büyük bir vatan ve millet sevdalısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılı nedeniyle andı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şunları kaydetti:

"Büyük bir lideri, bir bilgeyi, siyasi ve askeri bir dehayı, bir devrimciyi, büyük bir vatan ve millet sevdalısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; Cumhuriyetimizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Türkiye idealini yaşatmak, 'kimsesizlerin kimsesi' Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır."

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkKemal KılıçdaroğluSosyal MedyaPolitikaGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi 17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Antalya’da kaybolan zihinsel engelli kadın Denizli’de bulundu 2 şüpheli tutuklandı
Antalya’da kaybolan zihinsel engelli kadın Denizli’de bulundu! 2 şüpheli tutuklandı
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
06:50
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
06:24
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:02:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü vefatının 88. yılında sosyal medya mesajıyla andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android