Sinopale 10'da 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçı yer alıyor, sergi 25 Eylül'de açılıyor - Son Dakika
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Sinopale 10'da 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçı yer alıyor, sergi 25 Eylül'de açılıyor

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Sinopale 10\'da 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçı yer alıyor, sergi 25 Eylül\'de açılıyor
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Sinopale 10'un ana sergisi 25 Eylül'de Sinop Askeri Gazino Binası'nda açılıyor. 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçının yer aldığı bienalde eserler, Sinoplu zanaatkarlar, topluluklar ve gönüllülerle birlikte üretiliyor; tüm etkinlikler ücretsiz.

Sinop'ta 20. yılını kutlayan Sinopale-Uluslararası Sinop Bienali'nin 10. edisyonunda sanat üretim süreci devam ediyor. "Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi" temasıyla düzenlenen bienalin ana sergisi, 25 Eylül'de Sinop Askeri Gazino Binası'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

İlk kez 2006 yılında düzenlenen ve Anadolu'nun ilk bienali olarak tanımlanan Sinopale, 20 yıllık geçmişinin ardından 10. edisyonuyla sanatseverlerle buluşuyor. 2 Eylül - 15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sinopale 10 kapsamında, farklı ülkelerden kente gelen sanatçılar eserlerini Sinoplu zanaatkarlar, topluluklar ve gönüllülerle birlikte üretiyor.

Bienalin bu yılki eş-küratörlüğünü Deniz Kırkalı, Mariam Natroshvili, Marina Fokidis ve Sinopale'nin kurucusu T. Melih Görgün üstleniyor. Sinopale 10'da 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçı yer alıyor. Avrupa'nın yanı sıra Gürcistan, Güney Kore, Kazakistan ve Venezuela gibi farklı coğrafyalardan sanatçıların programa dahil edilmesiyle bienalin uluslararası katılım alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Bienalin üretim modeli ise sergi açılışından önce başlayan ortak çalışmalara dayanıyor. Sanatçılar, eserlerini hazır olarak Sinop'a getirmek yerine kentteki yerel zanaatkarlar, topluluklar ve gönüllülerle birlikte şekillendiriyor.

Sinop Askeri Gazino Binası'ndaki ana serginin yanı sıra bienal süresince performanslar, film gösterimleri, atölyeler ve kamusal etkinlikler de düzenlenecek.

Etkinliklerin başta Hal Sinop Buluşma Merkezi, Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi ve Sinop Mimarlar Odası Binası olmak üzere kentin farklı noktalarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bienal kapsamında ayrıca Avusturya merkezli Klima Biennale Wien ve Brunnenpassage ile uluslararası bir iş birliği projesi yürütülecek.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Sinopale 10'un detaylı programına bienalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA
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