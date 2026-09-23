TOGÜ Rektörü Yılmaz, Karaman ve Argun'u eğitim, kültür iş birliği için ziyaret etti - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü Yılmaz, Karaman ve Argun'u eğitim, kültür iş birliği için ziyaret etti

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TOGÜ Rektörü Yılmaz, Karaman ve Argun\'u eğitim, kültür iş birliği için ziyaret etti
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TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Hüseyin Karaman ve Selim Argun'u ziyaret etti. Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına atanan Karaman'a başarı diledi; Karaman ve Argun ile eğitim, bilim ve kültür iş birliği ve Türk dünyası projelerini görüştü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ile eğitim, bilim ve kültür alanlarında iş birliği imkanlarını görüştü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun'u ziyaret etti. Rektör Yılmaz, Karaman'a yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini iletti. Görüşmede, iki üniversite arasında eğitim, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırma alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Argun ile görüşmesinde ise Türk dili ve kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra eğitim ve kültür alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Ziyaretlerde, Türk dünyasındaki yükseköğretim kurumları ve kültür kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projeler yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yılmaz, Karaman ve Argun'a misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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