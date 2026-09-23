Vali Masatlı, Antakya'nın tarihi iki camisinde süren restorasyonu yerinde inceledi - Son Dakika
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Vali Masatlı, Antakya'nın tarihi iki camisinde süren restorasyonu yerinde inceledi

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Vali Masatlı, Antakya\'nın tarihi iki camisinde süren restorasyonu yerinde inceledi
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Vali Masatlı, Antakya'daki Mahremiye Camii ile Şeyh Ali Camii'nde süren restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar tamamlandığında tarihi yapıların özgün karakteri korunarak Antakya'nın dokusunda yaşatılması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'nın tarihi kimliğinde önemli yere sahip Mahremiye Camii ile Şeyh Ali Camii'nde devam eden restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Masatlı, tarihi camilerde yürütülen çalışmaların mevcut durumunu inceleyerek ilgili ekiplerden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı. İncelemelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon kapsamında uygulanan yöntemler, imalat süreçleri ve çalışmaların teknik detayları değerlendirildi.

Tarihi yapıların özgün mimari karakterinin korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Restorasyon sürecinde yapıların tarihi ve mimari özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Mahremiye Camii ve Şeyh Ali Camii'nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Antakya'nın tarihi dokusu içerisinde önemli yere sahip yapıların yeniden korunarak yaşatılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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