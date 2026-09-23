Erzurum'da 18 klasik araç, Türkeş'in ilk sahibi olduğu Chevrolet ile tur düzenledi. - Son Dakika
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Erzurum'da 18 klasik araç, Türkeş'in ilk sahibi olduğu Chevrolet ile tur düzenledi.

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Erzurum\'da 18 klasik araç, Türkeş\'in ilk sahibi olduğu Chevrolet ile tur düzenledi.
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Erzurum Klasik Araçlar Kulübü üyeleri, 18 klasik araçla Yakutiye'deki tarihi tren garı önünde toplanarak akşam saatlerinde şehir turuna başladı. Konvoyda Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu 1973 Chevrolet Caprice Classic yer aldı; araçlar Olimpiyat Millet Bahçesi'ne geçti.

Erzurum Klasik Araçlar Kulübü üyeleri, farklı marka, model ve renklerdeki klasik araçlarıyla şehir turu atarak Erzurum akşamına nostaljik görüntüler kattı. Konvoyda, MHP'nin Merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu araçta yer aldı.

Erzurum Klasik Araçlar Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 18 klasik araç, Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi tren garı önünde bir araya geldi. Akşam saatlerinde başlayan şehir turunda konvoy, gar önünden Havuzbaşı istikametine ilerleyerek Cumhuriyet Caddesi'ni takip etti. Çifte Minareli Medrese önünden dönerek yeniden Cumhuriyet Caddesi üzerinden Havuzbaşı istikametine ilerleyen klasik araçlar, ardından Terminal Caddesi'ne hareket etti. Şehir turunun ardından konvoy Olimpiyat Millet Bahçesi'ne geçti.

Korna çalarak konvoy halinde ilerleyen klasik araçlara diğer araç sürücüleri de eşlik ederken ortaya renkli görüntüler çıktı. Çocukların da ilgi gösterdiği klasik araçlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaklaşık 1950 ile 1980 model araçlardan oluşan konvoyda nadir koleksiyon araçları da yer aldı. 1973 model Chevrolet Caprice Classic marka aracın da yer aldığı konvoyda, aracın ilk sahibinin MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş olduğu belirtildi.

"Klasik değeri yüksek araçlarımız var"

Erzurum Klasik Araçlar Kulübü Başkanı Mehmet Sadık Körükler klasik araçlarla güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Öncesinde İstasyon Meydanı'nda toplanıp ardından Cumhuriyet Caddesi istikametinden Olimpiyat Parkı'na geldik. Araçlarımızın arasında klasik değeri yüksek olan ve anlamlı, manalı olan araçlar da var. Mesela araçlarımızdan birisinin ilk sahibi Alparslan Türkeş. Şu anki sahibi Erzurumlu, yine bizim grup arkadaşlarımızdan Haluk Bey" diye konuştu.

"İlk sahibi rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş"

Klasik araç sahibi Haluk Ertek ise, "Aracım 1973 model Chevrolet markası, modeli Caprice Classic, V8 motora sahip, direksiz bir araç. Aynı zamanda otomatik vites bir klasik araç. Bu aracımın ilk sahibi rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, ben 5. sahibiyim. Daha önce geçen sene de o zaman Erzurum Valisi olan, şu an İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'de bu araca binmişti" ifadelerini kullandı.

Klasik araç sahibi Emirhan Ardahanlıoğlu ise, "Ben de bir klasik severim. Aracım Volkswagen Beetle Cabrio 1974 model, 1303, 1.3 motordur. Aracımın şu anda ben 6. sahibiyim. Beetle'ın Cabrio modeli, sonradan kesim, orijinal değildir bunlar, sonradan kesim yapılmıştır. Her türlü zorluğu, her türlü şeyi göz önüne alman lazım klasik için" dedi.

Kaynak: İHA
Alparslan TürkeşKültür SanatChevroletOtomobilYakutiyeErzurumYaşamYerelSon Dakika

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