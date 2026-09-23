Koçarlı\'da 25 yıllık esnaflar Ahilik geleneğini Kaymakam Taşkın\'la konuştu

Koçarlı'da 25 yıllık esnaflar Ahilik geleneğini Kaymakam Taşkın'la konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaymakam Ramazan Taşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman ve Yılın Ahisi Alaattin Kayıp, Koçarlı'da 25 yıldır esnaflık yapanlarla bir araya geldi. Ahilik geleneği ve esnaflık kültürünün konuşulduğu buluşmada Kaymakamlık, kültürü sürdüren esnaflara teşekkür etti.
Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Yılın Ahisi Alaattin Kayıp ve ilçede 25 yıldır esnaflık yapan vatandaşlarla bir araya geldi.
Gerçekleştirilen buluşmada esnaflık kültürü ve Ahilik geleneği üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, ilçede uzun yıllardır esnaflık yapan vatandaşların deneyimleri de konuşuldu. Kaymakam Taşkın, Ahilik kültürünü yaşatan ve ilçenin ticari hayatına uzun yıllardır katkı sunan esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Buluşmada esnafların ilçedeki faaliyetleri ve meslek hayatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Ramazan Taşkın; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Yılın Ahisi Alaattin Kayıp ve ilçemizde 25 yıldır esnaflık yapan hemşerilerimizle bir araya geldi. Ahilik kültürünü yaşatan esnaflarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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