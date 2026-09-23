ESOB\'un 39. Ahilik Haftası\'nda Adana\'da 63 yıllık fotoğrafçı yılın ahisi seçildi

ADANA'da 63 yıl boyunca fotoğrafçılık yapan Nasır Ökelga (76), Ahilik Haftası kapsamında kentte yılın ahisi seçildi. Ökelga, "Eşim Naciye'nin desteği sayesinde meslek hayatım boyunca karşılaştığım pek çok zorluğu aştım. Gençlere en büyük tavsiyem dürüst olsunlar, yaptığı mesleği sevsinler. Ahi seçildiğim için çok gururluyum, yıllarca verdiğim emeğin bu ünvanla taçlandırılması beni çok mutlu etti" dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Nasır Ökelga, 13 yaşındayken kentin en eski fotoğrafçılarından İshak Mizrahi'nin yanında çırak olarak mesleğe başladı. Fotoğraf makinesini ilk kez ustasının yanında eline alan Ökelga, 1975 yılına kadar çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrendi. Askerlik dönüşü kendi iş yerini açan Ökelga, fotoğrafçılığı burada sürdürdü. Yıllar içinde evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Nasır Ökelga, 2 çocuğunu da fotoğrafçılığa yönlendirdi. Mesleğini 63 yıldır sürdüren Ökelga, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından 39'uncusu düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında yılın ahisi seçildi.

Mesleğe başladıktan sonra sevmeye başladığını belirten Nasır Ökelga, "Bu mesleğe heves değil, para kazanma ihtiyacıyla başladım. Yapmaya başladıkça bu mesleği sevdim ve devam ettirdim. Askere gidene kadar ustamın yanında çırak ve kalfa olarak çalıştım. Askerden sonra kendi iş yerimi açtım. O zamanlar Adana'da çok az fotoğrafçı vardı. Teknoloji de hiç gelişmemişti, elimizle rötuş yapıyorduk. Rötuşu yaptıktan sonra karanlık odaya giriyorduk. O odada gecemiz gündüzümüze karışıyordu. Ben de elimden geldiğince teknolojiyi takip ettim, getirdiği yenilikleri işimize uyguladım. Böylece biraz daha rahatladık ve ekmeğimizi kazanmaya devam ettik. Ben bu mesleğe sıfırdan başladım, hiçbir şeyim yokken ev ve iş yeri sahibi oldum. Çocuklarımı bu meslek sayesinde büyüttüm" dedi.

'ÇOCUKLARIM MESLEĞİN GELECEĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR'

Çocuklarını da fotoğrafçılığa yönlendirdiğini belirten Nasır Ökelga, "Artık belli bir yaştan sonra mesleği çocuklarıma devrettim. Aktif olarak gelip gidiyorum ama bütün yükü onların omuzlarına bıraktım. Burayı onlar yönetiyor, her şeyiyle ilgileniyorlar. Ellerine bu mesleği verebildiğim için çok mutluyum. Hiçbir şeyim yokken yavaş yavaş bu meslek sayesinde evlendim, ev sahibi oldum, çoluk çocuk sahibi oldum, iş yeri sahibi oldum. Oğlum, 'Ben okumayacağım, bu mesleği yapacağım' dedi. Liseden sonra okumadı ve mesleğe devam etti. Kızım da aynı şekilde fotoğrafçılığı sürdürüyor. İkisi de şu anda burada çalışıyor. Gençlere en büyük tavsiyem dürüst olsunlar, mesleği sevsinler. Hangi işi yapıyorlarsa yaptıkları işe sadık olsunlar. Sevmedikleri bir işi yaparlarsa hem mutsuz olurlar hem de başarılı olamazlar. Ebeveynlere de tavsiyem, çocukları zorlamasınlar, sevdiği ne ise onu yapsınlar" ifadelerini kullandı.

'AHİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURURLUYUM'

Ahilik ünvanının kendisini gururlandırdığını belirten Ökelga, meslek hayatı boyunca en büyük desteği eşi Naciye Ökelga'dan gördüğünü söyledi. Ökelga, "Hayatta elde ettiğim başarıların en büyük mimarı eşimdir. Naciye bana her türlü destek oldu, bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Dükkanı ilk açtığımda temizlik yaptı, dükkanı derledi topladı. O olmadan bu başarıları elde edemezdim. Ahilik teklifini ise hiç beklemiyordum, bana sunulduğunda çok şaşırdım. 'Benden başkasını bulamadınız mı?' diye sordum yetkililere. Ahi seçildiğim için çok gururluyum, yıllarca verdiğim emeğin bu ünvanla taçlandırılması beni çok mutlu etti. Çok farklı bir duygu tattım" diye konuştu.