Enez Yüzey Araştırması ekibi MSGSÜ Rektörü Açıkgözoğlu\'na teşekkür etti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Enez ilçesinde yürütülen yüzey araştırması çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap başkanlığında sürdürülen Enez Yüzey Araştırması kapsamında Açıkgözoğlu bölgeyi ziyaret etti.

Araştırma evinde çalışmalar hakkında bilgi alan Açıkgözoğlu, daha sonra yüzey araştırması alanları, Has Yunus Bey Türbesi ve haziresi ile kazı evinde incelemelerde bulundu.

Enez Yüzey Araştırması ekibince, Açıkgözoğlu'na ziyareti, çalışmalara verdiği destek ve bilimsel katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.