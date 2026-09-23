Kolezyum'da düşen 22 yaşındaki işçi öldü, CGIL alanın tamamen kapatılmasını istedi - Son Dakika
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Kolezyum'da düşen 22 yaşındaki işçi öldü, CGIL alanın tamamen kapatılmasını istedi

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Kolezyum\'da düşen 22 yaşındaki işçi öldü, CGIL alanın tamamen kapatılmasını istedi
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İtalya Kültür Bakanlığı, Roma'daki Kolezyum'da yeni aydınlatma sistemi kurulurken yaklaşık 10 metreden düşen 22 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık işçiye saygı için Kolezyum'un bir bölümünü ziyarete kapatırken CGIL, alanın tamamının kapatılmasını istedi.

İtalya Kültür Bakanlığı, dün gece saatlerinde dünyaca ünlü Kolezyum'da meydana gelen iş kazasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki dünyaca ünlü tarihi Kolezyum'da iş kazası meydana geldi. İtalya Kültür Bakanlığı, dün gece saatlerinde Kolezyum'a yeni bir aydınlatma sistemi kurduğu sırada yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düşen 22 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybeden işçiye saygı göstergesi olarak kazanın ardından Kolezyum'un bir bölümünün bugün ziyarete kapatıldığını bildirdi.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli yaptığı açıklamada, "Bizleri şoka sokan ve derinden sarsan trajik bir olay" dedi.

Sendikadan Kültür Bakanı Giuli'ye tepki

İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ise, Kolezyum'un bir kısmının kapatılmasına tepki göstererek, alanın tamamının gün boyunca kapalı tutulması gerektiğini savundu. CGIL Roma Genel Sekreteri Natale di Cola, "Bakan Giuli'den olaya açıklık getirmesini ve Kolezyum'un tamamen kapatılması talimatını vermesini bekliyoruz" dedi.

Roma İmparatorluğu'nun en büyük amfitiyatrosu olan ve gladyatör dövüşlerine, infazlara ve av gösterilerine ev sahipliği yapan 2 bin yıllık Kolezyum, günümüzde Roma'nın en önemli turistik merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: İHA
Kültür BakanlığıKültür Sanat3. SayfaİtalyaKültürDünyaRomaSon Dakika

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