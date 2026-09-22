Yavuz Sultan Selim, vefatının 506. yılında Tekirdağ Muratlı\'da anıldı

Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, vefatının 506. yılında Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.

Muratlı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan Yavuz Sultan Selim belgeselinin gösterildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, programda yaptığı konuşmada, Yavuz Sultan Selim'i rahmetle andıklarını söyledi.

Osmanlı döneminde Orta Doğu'da uzun yıllar huzur ve istikrarın hakim olduğunu ifade eden Özcan, Türkiye'nin de bölgede savaşın ve gözyaşının sona ermesi için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

AK Parti iktidarıyla çeyrek asırdır güçlü bir Türkiye ortaya konulduğunun altını çizen Özcan, "Ümit ediyorum 'Orta Doğu' denilince akla gelen savaş ortamını, bu kanlı gözyaşlarını dindireceğimiz yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Yavuz Sultan Selim'in padişahlar arasında halifelik makamıyla özdeşleşen ilk hükümdar olarak tarihte önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç de Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlattı.

Konuşmalardan sonra Mehteran Takımı gösteri sundu.

Etkinlik kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yavuz Sultan Selim'i konu alan fotoğraf ve kitap sergisi de açıldı.

Yavuz Sultan Selim'e ilişkin fotoğraf ve kitapların yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Programa, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, MHP İl Başkanı Furkan Biçer ve vatandaşlar katıldı.

Muratlı'da yaşamını yitirdi

Türk Tarih Kurumundan edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'te doğdu.

Babası Sultan İkinci Bayezid, padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için, Şehzade Selim'i Trabzon Sancağına vali olarak tayin etti.

Cesur, mütevazı, iyi kılıç ve ok kullanan, Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Şah Sultan'ın babası olan Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de, "aslan pençesi ya da şirpençe" denilen bir çıbanın vücuduna yaydığı enfeksiyon nedeniyle 50 yaşında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde vefat etti.

Yavuz Sultan Selim'in naaşı İstanbul'da defnedildi.