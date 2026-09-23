Mersin Tarsus'ta kaya resimleri ve taş aletler OTTA ekibi tarafından inceleniyor - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta kaya resimleri ve taş aletler OTTA ekibi tarafından inceleniyor

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Mersin Tarsus\'ta kaya resimleri ve taş aletler OTTA ekibi tarafından inceleniyor
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Mersin Tarsus'un kuzeyindeki dağlık alanlarda OTTA ekibinin yürüttüğü arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve taş aletler inceleniyor. Proje kapsamında yapılan belgeleme ve haritalama çalışmaları bölgenin tarih öncesi potansiyelini ortaya koyuyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor.

Tarsus'un kuzeyindeki dağlık alanlarda Orta Toroslar Tarihöncesi Araştırmaları (OTTA) ekibi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda OTTA ekibiyle bir araya gelinerek bölgede sürdürülen araştırmalar değerlendirildi. Dr. Öğr. Üyesi Orkun Hamza Kaycı başkanlığında yürütülen proje kapsamında mağaralar, kaya sığınakları ve kaya sanatı birlikte değerlendiriliyor. Bölgede tespit edilen mağara ve kaya sığınaklarında araştırma, belgeleme ve haritalama çalışmaları gerçekleştirilirken, taş alet buluntuları, kaya resimleri ve farklı arkeolojik veriler inceleniyor.

Tarsus'un kuzeyindeki dağlık bölgelerde tespit edilen mağara ve kaya sığınaklarının yanı sıra tarih öncesine ait buluntu alanları, kaya resimleri ile çakmaktaşı ve obsidiyen gibi farklı hammaddelerden üretilmiş taş aletlerin yoğunluğu, bölgenin tarih öncesi açısından taşıdığı önemli arkeolojik potansiyeli ortaya koyuyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kentin tarihi ve kültürel mirasına yönelik bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek, Orta Toroslar Tarihöncesi Araştırmaları ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTarsusMersinKültürÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta kaya resimleri ve taş aletler OTTA ekibi tarafından inceleniyor - Son Dakika
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