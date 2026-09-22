553 tasarımcının başvurduğu mobilya tasarım yarışmasında kazananlar ödül aldı

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince düzenlenen 6. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bu yıl "Dönüşüm" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, törendeki konuşmasında, sektör olarak organizasyonu önemsediklerini söyledi.

Organizasyonun sektöre can ve ruh verdiğini dile getiren Güleç, mobilya sektörünün kendisini tasarımla ifade ettiğini anlattı.

Güleç, son 20 yılda Türkiye'nin mobilya üretimi ve ihracatında ezber bozan başarı hikayesi yazdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör olarak başarılı şekilde yolumuza devam edebilmemizin tek yolu var. Tasarım. Onun için tasarım yarışmalarını daha etkili, sektörümüze daha ruh katacak derecede faydalarını görebileceğimiz etkinliklerle yolumuza devam etmemiz lazım. Gerçekten işin yolu bu. Biz ancak katma değerle, tasarımla dünya ticaretinde kendimizden söz ettirebilir ve ihracat başarımızı sürdürebiliriz. 24-26 Eylül tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde tasarım fuarımız var. Tasarımla ilgilenen bütün dostları oraya bekliyorum."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk ile Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle de törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödül ve plaketleri takdim edildi.

Yarışmaya 363 öğrenci ve 190 profesyonel olmak üzere 553 tasarımcı başvurdu. Yarışmada 9 öğrenci ve 9 profesyonel finalist oldu.

Profesyonel kategoride Yusuf Çakar birinci, Mehmet Danış Eryılmaz ikinci, Doğa Sena Kapusuz üçüncü oldu.

Öğrenci kategorisinde ise Altus Yavuz ve Selim Sel birinciliği, Fatıma Tuğçe Sabun ikinciliği, Başak Güler ve Zeynep Bilge Yaman üçüncülüğü elde etti.