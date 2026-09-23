Borçka\'ya doğal gazın bu yıl verilmesi planlanıyor, çalışmalar başladı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, ilçede uzun süredir beklenen doğal gaz çalışmalarının başladığını ve bu yıl gaz verilmesinin planlandığını açıkladı. Orhan, ekonomik koşullar nedeniyle Tiyatro Festivali'nin bu yıl yapılamayabileceğini, Demir Elma Festivali'nin ise ekim ayı sonunda düzenleneceğini söyledi.

Borçka'da uzun süredir beklenen doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, ilk çalışmaların Aydınlar Mahallesi anayol güzergahından Arka Cadde'deki alanda yürütüldüğünü belirterek, doğal gazın bu yıl ilçeye verilmesinin planlandığını söyledi. Orhan, üç yıl içerisinde Borçka'nın tamamına doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Belediye olarak doğal gaz sürecinde üzerlerine düşen çalışmaları tamamladıklarını belirten Orhan, Artvin'de dolum tesisinin tamamlanmasının ardından Borçka, Kemalpaşa ve Murgul'da doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılacağını söyledi. Yer tahsisleri ve takas işlemlerinin de yapıldığını aktaran Orhan, "Şu anda doğal gaz çalışması Aydınlar Mahallesi anayol güzergahından Arka Cadde'deki alanda yürütülüyor. Doğal gazın bu yıl verilmesi planlanıyor. Çalışmalar başladı, Borçka'mıza hayırlı olsun. Bizim öngörümüz, üç yıl içerisinde Borçka'nın tamamına doğal gazın ulaşması yönünde" dedi.

"HAVA KİRLİLİĞİNİ DE ÖNLEMİŞ OLACAK"

Doğal gazın ilçedeki hava kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlayacağını belirten Orhan, kömür ve odun kullanımının azalmasının ormanlar üzerindeki baskıyı da düşüreceğini söyledi. Orhan, "Doğal gazın gelmesi hem hava kirliliğini önlemiş olacak hem de evlerde kullanılan tüp kullanılmayacak ve daha ucuza gelecek. O anlamda doğal gaz bizim için temiz enerji ve iyi bir nimet" diye konuştu.

DEMİR ELMA FESTİVALİ EKİM SONUNDA

İlçede geleneksel hale gelen Demir Elma ve Tiyatro festivallerine de değinen Orhan, Demir Elma Festivali'nin bu yıl yapılacağını açıkladı. Elma üretiminin bu yıl verimli olduğunu belirten Orhan, festival için hazırlıkların başladığını ve etkinliğin ekim ayının sonuna doğru düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Tiyatro Festivali'nin ise ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl yapılamayabileceğini belirten Orhan, festivalin geçmiş yıllarda kardeş belediyeler ve Avrupa Birliği fonlarından sağlanan desteklerle gerçekleştirildiğini söyledi.