Kırklareli'de 64 yaşındaki Güllü Saykaç, taş fırın ekmeğinin yapımını anlattı - Son Dakika
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Kırklareli'de 64 yaşındaki Güllü Saykaç, taş fırın ekmeğinin yapımını anlattı

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Kırklareli\'de 64 yaşındaki Güllü Saykaç, taş fırın ekmeğinin yapımını anlattı
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Kırklareli Vize'deki Soğucak köyünde yaşayan 64 yaşındaki Güllü Saykaç, taş fırın ekmeğini geleneksel yöntemlerle hazırlamayı sürdürüyor. Saykaç, ekmeğin fırında 1 buçuk saat piştiğini ve satılanlardan daha doyurucu, sağlıklı ve lezzetli olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan Güllü Saykaç, geleneksel yöntemlerle hazırladığı taş fırın ekmeğinin, pişirme aşaması ve has lezzetiyle iştah kabartıyor.

Soğucak köyünde yaşayan 64 yaşındaki Güllü Saykaç, yıllardır sürdürdüğü ekmek yapımını taş fırında gerçekleştiriyor. Hamurun hazırlanmasından pişirme aşamasına kadar ekmeğin nasıl yapıldığını anlatan Saykaç, geleneksel yöntemlerle hazırlanan ekmeğin daha sağlıklı ve doyurucu olduğunu söyledi.

Saykaç, "Bu taş fırın ekmeğidir. Kaç somun yapacağıma bağlı ölçü tabağımla ölçerim. Ölçüye göre hamura maya, sıcak su koyarım ve güzelce yoğururum. Yoğurduktan sonra kabarmaya bırakırım. Bir saat kabardıktan sonra somunlar haline getiririm. Emekliklere yerleştiririm ve fırını yakarım. Fırını yaktıktan sonra korları temizleyip ekmekleri tek tek fırına atarım, 1 buçuk saat burada pişer ve yemeğe hazır hale gelir. Çocukluğumda annem çok seneler yapardı. Bizler bu ekmeğin ustası olalı 5-10 sene oluyor. Taş fırın ekmeğini kendi ellerimizle yaptığımız için satılan ekmeklere benzemez. Daha doyurucu, sağlıklı ve lezzetli olur" dedi.

Kaynak: İHA
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