Eski Van Şehri'ndeki 800 yıllık Ulu Camii'nde aslına uygun restorasyon sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Van Şehri'ndeki 800 yıllık Ulu Camii'nde aslına uygun restorasyon sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Van Şehri\'ndeki 800 yıllık Ulu Camii\'nde aslına uygun restorasyon sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Van Şehri'ndeki 800 yıllık Ulu Camii'nin restorasyonu, Geleceğe Miras Programı kapsamında aslına uygun sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yapının korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin kültür ve inanç turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'nde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Camii'nin restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

"Geleceğe Miras Programı" kapsamında ele alınan tarihi yapıda, aslına uygun restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Eski Van Şehri'ndeki 800 yıllık tarihi Ulu Camii'nin, "Geleceğe Miras Programı" kapsamında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yüzyıllardır kentin simge yapıları arasında yer alan tarihi eserin, yürütülen çalışmalarla korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Eski Van Şehri'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Ulu Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin kültür ve inanç turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKültürTurizmYerelMirasVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:27
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:40:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Eski Van Şehri'ndeki 800 yıllık Ulu Camii'nde aslına uygun restorasyon sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement