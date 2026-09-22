Eski Van Şehri\'ndeki 800 yıllık Ulu Camii\'nde aslına uygun restorasyon sürüyor

Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'nde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Camii'nin restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

"Geleceğe Miras Programı" kapsamında ele alınan tarihi yapıda, aslına uygun restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Eski Van Şehri'ndeki 800 yıllık tarihi Ulu Camii'nin, "Geleceğe Miras Programı" kapsamında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yüzyıllardır kentin simge yapıları arasında yer alan tarihi eserin, yürütülen çalışmalarla korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Eski Van Şehri'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Ulu Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin kültür ve inanç turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.