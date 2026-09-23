Sibel Suiçmez, Trabzon Sanatevi'ndeki tahliyeye karşı direniş çağrısı yaptı - Son Dakika
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Sibel Suiçmez, Trabzon Sanatevi'ndeki tahliyeye karşı direniş çağrısı yaptı

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Sibel Suiçmez, Trabzon Sanatevi\'ndeki tahliyeye karşı direniş çağrısı yaptı
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Trabzon Valiliği tarafından Trabzon Üniversitesi'ne tahsis edilen Trabzon Sanatevi'nin boşaltılmasına karşı sanatçılar ve dernek temsilcileri eylem yaptı. YENİ Partili Sibel Suiçmez direniş çağrısı yaparken, tahliye görevlisi malzemeleri tespit için içeri gireceğini söyledi.

(TRABZON)- Trabzon Valiliği tarafından Trabzon Üniversitesi'ne tahsis edilen ve boşaltılması istenen Trabzon Sanatevi önünde sanatçılar ve dernek temsilcileri tahliye kararını protesto etti. Eyleme katılan YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Bu noktadan sonra artık direniş direniştir diyorum, kolay kolay burayı terk etmiyorum" dedi. Tahliye işlemi için gelen görevli ise binadaki malzemeleri tespit etmek üzere içeri gireceklerini söyledi.

Trabzon Sanatevi yönetimi ve bina bünyesinde faaliyet gösteren dernekler, tahliye kararına karşı bugün saat 12.30'da bina önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Suiçmez'in yanı sıra sanatseverler de katıldı.

Suiçmez, sorunu görüşmeler yoluyla çözmeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"'Siyaset karışmasın' denildiği için geride durduk. Arka kapı siyaseti biraz yaptık, konuştuk, rica ettik. Sorunun çözülebileceğini söyledik. Ama anlaşılan kulaklar sağır, gözler kör olmuş durumda. Biz her zaman buradaki yönetimin iradesine saygılıydık, ön plana çıkmadık. Onlar süreci nasıl yönetmek istiyorlarsa öyle yapmalarına yardımcı olduk.

Trabzon'da son zamanlarda bir şeyler oluyor. Bir Trabzonlu olarak konuşuyorum; bırakın siyaseti ama hepimiz biliyoruz ki sanat da politiktir. O yüzden bugün burada bu toplantıyı yapmak zorunda kalıyoruz. Bir mücadele edilmesi gerekiyor. Trabzon halkı bu olaya el koymak durumundadır. Buraya gelecek kişileri şu kapıdan içeriye sokmayalım. Geldikleri gibi gitsinler."

"BU MAKAMDAKİLER GEÇİCİDİR, ASIL OLAN TRABZON'DUR"

Tahliye kararına karşı eylemi sürdürme çağrısı yapan Suiçmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Direnmeden buradan çıkmak, sonradan 'Biz sizi üniversiteyle anlaştırırız' denilmesine inanmak artık saflık olacak. Burada üniversitenin ne işi var arkadaşlar? Bir tane çivi çakamıyoruz buraya. Sayın Vali şunu bilsin; Trabzon'dan çok valiler, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları gelip geçti. Bu makamdakiler geçicidir ama asıl olan Trabzon'dur, Trabzon'un kültürel geçmişidir. Trabzon'un sessizliği güçsüzlüğünden kaynaklanmıyor. Anlaşarak, çözüm üreterek ilerleme anlayışından kaynaklanıyor. Ama ben şahsen bu noktadan sonra artık direniş direniştir diyorum, kolay kolay burayı terk etmiyorum."

TAHLİYE GÖREVLİSİ İLE SUIÇMEZ ARASINDA DİYALOG

Açıklama sırasında binaya gelen tahliye görevlisi, "Devlet malı taşınmaz olduğu için başkanımıza zaten bildirildi bunlar. İdari yargı yolu açık. Ancak yargı durdurabilir. Görevimizi yapmak için içeriye gireceğiz, malzemeleri tespit edeceğiz" dedi.

Suiçmez ise görevliye, "Siz Sayın Vali ile konuşun. Burada şu anda bir eylem var. Kimse size kapıyı açıp da 'Buyurun' diyecek halde değil. Bugün bir eylem günü. 29'una kadar da süre var galiba. O bile dolmadı. Durum burada böyle" yanıtını verdi. Görevli, baskı yapmadıklarını savundu.

Kaynak: ANKA
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