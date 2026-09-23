Çorum\'da müzik öğretmenleri, Maarif Halk Orkestrası için bir araya geldi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Maarif Halk Orkestrası ve Korosu kapsamında yürütülecek çalışmaları değerlendirmek, eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikleri planlamak ve yol haritasını belirlemek amacıyla görev yapan müzik öğretmenleriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplantıda öğrencilerin katılımıyla oluşturulacak koro ve müzik toplulukları, yıl boyunca düzenlenmesi planlanan müzik ve sanat etkinlikleri ile Maarif Halk Orkestrası ve Korosu bünyesinde yürütülecek çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" anlayışı doğrultusunda öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini destekleyen, yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlayan çalışmaların artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.