Trabzon'da Sivil Katılım Zirvesi'nde kamu-STK diyaloğu ve AB destekli proje konuşuldu - Son Dakika
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Trabzon'da Sivil Katılım Zirvesi'nde kamu-STK diyaloğu ve AB destekli proje konuşuldu

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Trabzon\'da Sivil Katılım Zirvesi\'nde kamu-STK diyaloğu ve AB destekli proje konuşuldu
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Trabzon'da düzenlenen Sivil Katılım Zirvesi'nde yerel yönetimlerde sivil katılımın güçlendirilmesi ve kamu kurumları ile STK'lar arasındaki işbirliği ele alındı. AB desteğiyle yürütülen projenin vatandaşların kararlara katılımını artırmayı amaçladığı belirtildi.

Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi kapsamında "Trabzon Sivil Katılım Zirvesi" düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede, yerel yönetimlerde sivil katılımın güçlendirilmesi ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Tomica Paovic, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un tarih boyunca farklı kültürlerin ve ticaret yollarının buluşma noktası olduğunu söyledi.

Paovic, projenin Avrupa Birliği desteğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Sivil katılımın demokratik yerel yönetişimin önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Paovic, vatandaşların kendilerini ilgilendiren kararlara katılımının önemine dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Fatih Demir de sivil toplum kuruluşlarının toplumsal gelişmeye önemli katkılar sunduğuna işaret ederek, kamu kurumları ile sivil toplumun işbirliği içinde çalışmasının önem taşıdığını anlattı.

Avrupa Birliği İşleri Uzmanı Sinem Bölükbaşı, Sivil Katılım Projesi'nin yerelde demokratik katılım kültürünün geliştirilmesi, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde geliştirildiğini kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliği Proje Uzmanı Ezgi Dilan Yeşilkaya ise belediyelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası programlardan daha etkin yararlanabilmeleri için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından UNDP Proje Yöneticisi Neslihan Cankara tarafından proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Kaynak: AA
Avrupa BirliğiKültür SanatSivil ToplumPolitikaTrabzonGüncelKamuSon Dakika

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