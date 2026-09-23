Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri kent mirasını yerinde gezdi - Son Dakika
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Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri kent mirasını yerinde gezdi

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Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri kent mirasını yerinde gezdi
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Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri, 'Köklerden Geleceğe: Kütahya Projesi' kapsamında kentin tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıdı. Öğretmenleri rehberliğindeki gezide Germiyan Sokağı, Ulu Camii, Çini Müzesi ve Jeoloji Müzesi gibi noktalar ziyaret edildi.

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri, "Köklerden Geleceğe: Kütahya Projesi" kapsamında kentin tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıdı.

"Köklerden Geleceğe: Kütahya Projesi" kapsamında düzenlenen geziye katılan öğrenciler, Kütahya'nın tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Tarih Öğretmeni Feriha Özkan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hacer Horzum ve İngilizce Öğretmeni Sevgi Altun Dilek'in rehberliğinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler; Germiyan Sokağı, Macar Evi, Ulu Camii, Çini Müzesi, Vacidiye Medresesi ve Jeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Tarihi güzergah boyunca Kütahya'nın geçmişten günümüze taşıdığı kültürel değerleri yakından inceleyen öğrenciler, asırlık yapılar ve müzeler aracılığıyla kentin tarihi, kültürü ve medeniyet mirası hakkında bilgi edindi. Gezi sayesinde öğrenciler, yaşadıkları şehrin yalnızca fiziki yapısını değil, geçmişten günümüze taşıdığı kültürel hafızayı da yerinde keşfetme imkanı buldu.

Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, geçmişini tanıyan ve köklerine sahip çıkan nesillerin geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğine inandıklarını belirterek," Bu anlamlı yolculukta öğrencilerimize rehberlik eden Tarih Öğretmenimiz Feriha Özkan'a, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Hacer Horzum'a ve İngilizce Öğretmenimiz Sevgi Altun Dilek'e emekleri için gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKütahyaKültürEğitimSon Dakika

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