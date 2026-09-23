Erzincanlı emekli usta Akyüz, taşlardan yaptığı minyatür evleri hediye ediyor - Son Dakika
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Erzincanlı emekli usta Akyüz, taşlardan yaptığı minyatür evleri hediye ediyor

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Erzincanlı emekli usta Akyüz, taşlardan yaptığı minyatür evleri hediye ediyor
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Erzincanlı emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşlarla minyatür evler yapıyor. Kemah, Çayırlı ve Tercan taşlarını ahşap ve geri dönüşüm malzemeleriyle birleştiren Akyüz, onlarca eserini hediye ediyor, talep olursa satabileceğini söylüyor.

Erzincan'da yaşayan emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşları işleyerek yaptığı minyatür evlerle boş zamanlarını değerlendiriyor.

Yaklaşık 5 yıl önce hobi olarak minyatür taş ev yapımına başlayan Akyüz, Kemah, Çayırlı ve Tercan ilçelerinden topladığı taşları ahşap ve geri dönüşüm malzemeleriyle birleştirerek maketler hazırlıyor.

Şimdiye kadar onlarca minyatür ev yapan Akyüz, eserlerini çevresindekilere hediye ederken, talep olması halinde satış da yapabileceğini belirtti.

Akyüz, emeklilere boş zamanlarını değerlendirecekleri bir hobi edinmelerini tavsiye etti.

Kaynak: İHA
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