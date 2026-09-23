Siirt Tillo'da 262 yıl önce kurulan düzenekle Işık Hadisesi 5 dakika izlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt Tillo'da 262 yıl önce kurulan düzenekle Işık Hadisesi 5 dakika izlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Tillo\'da 262 yıl önce kurulan düzenekle Işık Hadisesi 5 dakika izlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Tillo'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Işık Hadisesi, 262 yıl önce kurulan düzenekle güneşin ilk ışınlarının türbede başucunu 5 dakika aydınlatmasıyla yeniden izlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, etkinliği alanda kurulan ekrandan takip etti.

SİİRT'in Tillo ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan 2,5 asırlık Işık Hadisesi bir kez daha büyük ilgiyle izlendi. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 262 yıl önce, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesi için kurduğu ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının türbede hocanın başucunu 5 dakika boyunca aydınlatması büyük bir heyecanla takip edildi.

Tillo ilçesinde, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin 1734'te vefatının ardından üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764 yılında hocası için yanında kule bulunan türbe ile Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepede taş duvar yaptırdı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasındaki pencereden süzülen ilk ışınları kuledeki aynaya yansıdıktan sonra kırılarak türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna ulaşıyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda pencerenin yerinin değiştirilmesi nedeniyle düzenek izlenemez hale geldi. 2011 yılında farklı üniversitelerden bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla yeni pencere açılarak ışık hadisesinin yeniden izlenmesi sağlandı.

ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen ve 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen 'Işık Hadisesi' için Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kişi Tillo'ya geldi. Siirt Valiliği himayesinde, Tillo Kaymakamlığı tarafından ilçe meydanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazının ardından düzenlenen programda ilahi dinletisi gerçekleştirildi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, 23 ve 24'üncü dönem AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider ile il ve ilçe protokolü ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Güneşin doğuşuyla saat 06.20'de gerçekleşen ışık hadisesi yaklaşık 5 dakika sürdü. Katılımcılar tarihi düzeneğin oluşturduğu görüntüyü alanda kurulan ekrandan takip ederken, bazıları cep telefonlarıyla görüntü kaydetti.

Kaynak: DHA
Kültür SanatEtkinlikTürkiyeKültürTurizmGüncelTilloSiirtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:04:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Siirt Tillo'da 262 yıl önce kurulan düzenekle Işık Hadisesi 5 dakika izlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement