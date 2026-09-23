Görkem Yeltan yeni romanı Dalgalarla Yolculuk\'ta doğanın kalbine davet ediyor

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çocuk edebiyatına kazandırdığı eserlerle de tanınan Görkem Yeltan, 2000'li yılların başından bu yana "Kırmızı'nın Mektupları", "Hımbıl Beyaz", "Define Bahçesi", "Kelebek Kız", "Yapraklı Pelerin", "Boyalı Hamsi ve Süs Balığı", "Korkusuz Meles" ve "Çok Şiir Bir Salıncak" gibi eserlerle çocuk edebiyatında üretimlerini sürdürüyor.

Aynı zamanda yönetmen ve yapımcı olan Yeltan, Elia Kitap etiketiyle yayımlanan yeni romanı "Dalgalarla Yolculuk"ta okurlarını kıtalararası bir maceraya, doğanın kalbine ve empatiyle şekillenen rüya gibi bir zihin yolculuğuna davet ediyor.

Yeltan, yazarlık serüveninde önceki kitaplarından bugüne geçirdiği değişimi, son eserinin hikayesini ve oyunculuk deneyiminin yazarlığına yansımalarını AA'ya anlattı.

"En mutlu olduğum alanlardan biriydi bu alan ve beni her zaman besliyor"

Çocuk edebiyatının yaratıcılığın en saf haliyle aktığı bir özgürlük alanı olduğunu belirten Yeltan, "Çocukların o pırıl pırıl, yargıdan uzak mercekleri beni her zaman büyülemiştir. Çocuk edebiyatını takip edenlerin zihinlerinde beliren tek bir kıvılcım kocaman evrenler yaratabilir, bu sorumluluğu taşımak benim için paha biçilemez bir heyecan." dedi.

Yeltan, çocuk edebiyatında geçirdiği yıllara ilişkin, "İlk çocuk kitabım 'Kırmızı'nın Mektupları' yayımlandığında, seneler içinde bunca çocuk romanım ve renkli resimli çocuk kitabımın yayımlanacağını, gazetelerde 10 yılı aşkın süre köşem olacağını ve bu alanda bu kadar gezinen biri olacağımı elbette bilmiyordum. Öte yandan geçip gidemeyeceğimden de emindim. Çünkü en mutlu olduğum alanlardan biriydi bu alan ve beni her zaman besliyor." ifadelerini kullandı.

"İnsan, hayvan ve doğa arasındaki o narin bağı hatırlatmayı hayal ettim"

Yeni kitabı "Dalgalarla Yolculuk"ta farklı coğrafyalardan karakterlerle ilerlediğini dile getiren Yeltan, şöyle devam etti:

"Avustralyalı parlak mavi bir kerevit olan Yabi ile Asyalı pangolin Pango'nun uykuya daldıklarındaki gizemli bir zihin ve beden transferi yaşamalarını anlattım. Sanatsever bir öğretmen olan ornitorenk, merak ettiğim ve fotoğraflarını görerek, videolarını izleyerek sevdiğim harika bir canlıydı. Ornitorenkler pek çok şeyi birlikte yapabiliyordu ve onların farklılıkları beni çok uzun zamandır büyülüyordu. Bu nedenle Aborijin masallarına ve tarihte birçok gezintiye doğru yola çıkabildim. Onun varlığını ateşböceklerine verdiği derslerle kafamda pekiştirdim. Çoğu karakterin gececi olması gececiler üzerine düşünmeme ve çalışmama vesile oldu. Bu kitabımda ben de pek çok şeyi öğrenme fırsatı buldum ve bu yolculukta keyifli vakit geçirdim."

Görkem Yeltan, çocuk edebiyatında doğa, hayvanlar ve insan arasındaki ilişkiyi anlatmanın önemine dair ise "İnsan merkezli kuruduğumuz bu dünyada, diğer canlıların da malik olduğunu gözden kaçırmamayı, karakterlerim sayesinde doğanın hikayenin tam kalbinde yer aldığını hissettirmek istedim. İnsan, hayvan ve doğa arasındaki o narin bağı hatırlatmayı hayal ettim diyebilirim rahatlıkla. Dünyayı paylaşabilmenin ilk kuralıysa bu bağı hissetmek bana göre." diye konuştu.

"Çocuğu küçümsemeden yazmak zorundasınızdır"

Bir çocuk kitabı yazarken dil, anlatım ve hikayenin sınırlarına dair Yeltan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir galeride sergi açacağınızı düşünün diye anlatırım bunu sık sık. Tuvalleriniz, seramikleriniz, enstalasyonlarınız… Her ne çalışıyorsanız o sergi için, biliyorsunuz ki galerinin ölçüleri belli. Eğitim kitapları ya da ideolojik kitapları ayrı tutarak söylüyorum, sanatla ilgili alanlarda çocuk okur da sizi okuyacaksa onun oy kullanmayacağını, bugünün siyasetine bir şey söyleyemeyeceğini, biz yetişkinlerin yaptığı pek çok şeyden uzak olduğunu bilirsiniz. Para kazanma zorunluluğu yoktur farklı bir öykünün içinde değilse, kimseyi korumak zorunda değildir, korunması gerekendir. Tüm dünyada bir çocuğun eğitim, barınma ve sağlık hakkının olduğunu bilirsiniz. Savaşları ve dünyadaki kötülükleri saymazsanız bir çocuk tüm haklarıyla doğar şüphesiz. Bu haklarını sonuna kadar sürdürmelerini istersiniz. Bunu hayatınızdaki önemliler listesinin en başına yerleştirirsiniz. Çocuğu küçümsemeden yazmak zorundasınızdır. Çünkü çocuk sizden daha büyük hayal dünyasına ve harikulade başkalıklar yaratabilecek güce sahiptir."

Yeltan, oyunculuk, yazarlık, yönetmenlik ve yapımcılık gibi farklı alanların sürekli kendisini beslediğini ve çalışmalarının hepsininin birbirinin tamamladığını söyleyerek, "Oyunculuk var olanı anlama ve aktarmaya çalışma, yazı daha önce olmayanı bularak anlatma, yönetmenlik hem anlama hem anlatma, yapımcılıksa bütünsel bir bakışla buluşturuyor beni. Hepsini yapabildiğim için çok şanslıyım." dedi.

Oyunculuktaki soru sorma, karakterlerin hikayelerini tamamlayarak düşünme ve elbiselerini giyme merakı yazarlığa açılan kapıları çeşitlendirdiğini belirten Yeltan, "Çocuk edebiyatına şarkı sözü yazarlığı, senaryolar ve başka projeler eklememe vesile oldu. Kısacası yazı, hayatımda hep varsa da oyunculuk bunu fazlasıyla derinleştirip genişletti." ifadesini kullandı.

Yeltan, çocuk edebiyatı ve sanatın gezilmesi gereken koskocaman harika bir dünya olduğu yorumunu yaparak, "Merak etmemek, heyecan duymamak, oradaki keşiflerle havalara uçmamak mümkün değil. Bu anlamda çok şanslı bir çağda yaşıyoruz. Tek şanssızlığımız, bizden sonra ne olup biteceğini bilmemek. Orada da hayal etmenin büyüsü çıkıyor karşımıza." görüşlerini paylaştı.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı projelere ilişkin de Görkem Yeltan, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizle büyük emek harcadığımız yönetmenliğini Gamze Terra'nın üstlendiği 'Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli' belgeselimiz Adana Film Festivali'nde, Biket İlhan'ın filmi 'Tatlı Maya' Antalya Film Festivali'nde bu yıl ilk kez seyircisiyle buluşacak. Yönetmenliğini Macit Panahi'nin üstlendiği ve senaristi olduğu 'Atlas Apartmanı' isimli projemizi hayata geçirmek için çalıştığımız şu günlerde yine Biket İlhan'ın yönetmenliğini üstlendiği Feyzi Tuna belgeseliyle, Mehmet Güreli'nin Arzu Okay ve Sedef Ecer belgesellerinin kaba kurgularına çalıştığımız bir dönemdeyiz. Yalçın Akyıldız'ın teklileri için her ay yeni bir klip çalışmamız da var, gelecek seneler için proje aşamasında olan işlerimiz de mevcut."