Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Ardahan\'da ziyaret ve temaslarda bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ardahan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı ve Ardahan Üniversitesini ziyaret eden Çam, daha sonra Tarihi Ardahan Kalesi ile Kongre Binası ve Kültür Merkezi'ni de gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çam ayrıca Kongre binasında "Eğitime Destek Platformu" toplantısına katıldı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde Vali Vekili Mehmet Sert ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede de hazır bulundu.