Siirt Tillo\'da 263 yıl önce inşa edilen düzenekle güneş hadisesi ilgiyle takip edildi

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı hazretleri tarafından 263 yıl önce inşa edilen ışık düzeneğiyle gerçekleşen güneş hadisesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İbrahim Hakkı hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah hazretlerinin kabrinin başucunu güneşin ilk ışınlarıyla aydınlatmasını sağlayan düzenek, 23 Eylülde yeniden gerçekleşti. Saat 06.20'de meydana gelen hadise yaklaşık 5 dakika sürdü. Tillo ilçe meydanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İbrahim Hakkı hazretlerinin hayatını ve güneş hadisesinin oluşumunu anlatan belgesel gösterilirken, ilahiler seslendirildi. Vatandaşlar, meydana kurulan dev ekrandan güneş hadisesini takip etti.

Programda konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Tillo'nun ilmi, manevi ve kültürel birikimiyle önemli bir merkez olduğunu belirtti. İbrahim Hakkı hazretleri tarafından inşa edilen ışık düzeneğinin yalnızca bir mühendislik çalışması olmadığını ifade eden Vali Kızılkaya, bunun aynı zamanda vefa, saygı ve sadakatin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Güneş hadisesinin her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleştiğini belirten Vali Kızılkaya, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Tillo güneş hadisesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını hatırlatan Vali Kızılkaya, etkinliğin ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Etkinliğe AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Siirt Kızılay Şubesi tarafından vatandaşlara çorba ve simit ikram edildi. Güneş hadisesi programı, vatandaşların türbeyi ziyaret ederek dua etmesiyle sona erdi.