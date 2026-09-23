Kayseri'de Anadolu'nun ilk medresesi olduğu düşünülen yapıda kazı yüzde 30'a ulaştı - Son Dakika
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Kayseri'de Anadolu'nun ilk medresesi olduğu düşünülen yapıda kazı yüzde 30'a ulaştı

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Kayseri\'de Anadolu\'nun ilk medresesi olduğu düşünülen yapıda kazı yüzde 30\'a ulaştı
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Kayseri'de Anadolu'nun ilk medresesi olduğu düşünülen Melikgazi Medresesi'ni gün yüzüne çıkarma kazısı sürüyor. Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Müze Müdürlüğü denetiminde 2 ay önce başlayan çalışmada alanın yüzde 30'u ortaya çıkarıldı.

Kayseri'de Anadolu'nun ilk medresesi olduğu düşünülen Melikgazi Medresesi'ni gün yüzüne çıkarmak için başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile riskli alan ilan edilen bölgede, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Cami-i Kebir'in kıble cephesinde Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde başlatılan Melikgazi Medresesi Araştırma Kazısı aralıksız devam ediyor. Kazı kapsamında alanın yüzde 30'luk kısmı ortaya çıkarılırken, yapılan kazı da kentin tarihine ışık tutacak.

Kazı hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, "Sur İçi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kayserililer tarafından çokça bilinen Cami Kebir'in hemen ön tarafında yapılan çalışma esnasında yapının güneydoğu köşesi ortaya çıktı. Tarihi kayıtlarda burada bir medresenin varlığından söz edilmekteydi. Bunun üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da talimatıyla burada kazı çalışmaları için gerekli yazışmalara başladık. Buradaki mülkiyetin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne ait ama bir kısmı da Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde. Gerekli yazışmaları yaptık ve yazışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda ve Müze Müdürlüğü denetiminde kazılara 2 ay önce başladık. Şu an kazının yüzde 30'luk kesimini bitirmiş bulunmaktayız. Medrese olduğunu düşündüğümüz yapının duvarları ortaya çıktı. Buranın Danişmentlilerin 4. sultanı Melik Muhammed Gazi tarafından yaptırıldığını biliyoruz. Danişment Gazi, Büyük Selçuklu Hükümdarı, Anadolu kapılarını biz Türklere açan Alparslan'ın danışmanlarından bir tanesi. 1071 yılından sonra Kayseri, Sivas ve Malatya, civarları kendisine ikta olarak verildi. Danişment Gazi buralarda fetihler yaptı. 1084 yılında vefat ettiğinde yerine oğlu Gümüştekin geçti. Gümüştekin'in zamanında Haçlılarla, Bizans'la ve Kilikya Ermenileriyle mücadele ettiğini biliyoruz. 1104 yılında vefat ettiğinde yerine Pınarbaşı ilçesinde türbesi bulunan Melik Gazi geçti ve 30 yıl sultanlık yaptı. Ondan sonra da yerine burada türbesi bulunan Melik Muhammed Gazi geçti. Kendisiyle alakalı kaynaklara baktığımızda dinine düşkün, adaletli ve cihat eden bir hükümdar olduğunu biliyoruz. Kendisinin Haçlılarla, Kilikya Ermenileriyle ve Bizans'la mücadelelerini tarihi kaynaklar yazmakta. Biz burada böyle bir medreseyi açığa çıkarmak için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. Ekibimizle birlikte 2 aydır bu çalışmanın içerisindeyiz. Bittiğinde de burası Melik Gazi Medresesi olduğunu düşündüğümüz ve Anadolu'nun ilk medresesi olduğunu tahmin ettiğimiz bu yapı ortaya çıkacak ve artık yetkililerin ve işin uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre restorasyon mu olacak veya başka bir uygulama mı olacak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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