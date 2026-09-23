Amasya'ya gelen Milli Saraylar heyeti, Beyler Sarayı'nın ihyası için inceleme yapacak - Son Dakika
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Amasya'ya gelen Milli Saraylar heyeti, Beyler Sarayı'nın ihyası için inceleme yapacak

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Amasya\'ya gelen Milli Saraylar heyeti, Beyler Sarayı\'nın ihyası için inceleme yapacak
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Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı heyeti, Beyler Sarayı'nın yeniden ihyası için Amasya'da saha incelemeleri yapacak. Heyet, Vali Önder Bakan'ı ziyaret ederek projeleri ve yol haritasını ele aldı; tarihi yapı alanında geniş kapsamlı saha araştırması yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu ve beraberindeki heyet, kentin tarihi miraslarından Beyler Sarayı'nın yeniden ihya edilmesi çalışmaları kapsamında saha incelemelerinde bulunmak üzere Amasya'ya geldi.

Prof. Dr. Tüfekçioğlu ile Milli Saraylar Başkanlığı Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Mehmet Akif Işık, Amasya'daki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ile birlikte Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Amasya'nın tarihi ve kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olan Beyler Sarayı'nın aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen projeler ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Milli Saraylar Başkanlığı heyetinin, kentteki programı kapsamında tarihi yapının bulunduğu alanda geniş kapsamlı saha araştırması yapacağı, sarayın mevcut durumu ile tarihi kaynaklardaki mimari verilerini yerinde inceleyeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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