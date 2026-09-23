Brezilyalı sanatçı Cerveny, ilk Türkiye sergisi Karşılaşmalar Atlası'nı Zeyrek'te açtı - Son Dakika
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Brezilyalı sanatçı Cerveny, ilk Türkiye sergisi Karşılaşmalar Atlası'nı Zeyrek'te açtı

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Brezilyalı sanatçı Cerveny, ilk Türkiye sergisi Karşılaşmalar Atlası\'nı Zeyrek\'te açtı
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Brezilyalı sanatçı Alex Cerveny'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Karşılaşmalar Atlası", Zeyrek Çinili Hamam Bizans Sarnıcı'nda açıldı. Anlam de Coster'in küratörlüğündeki sergi, 30'dan fazla eserle 31 Ocak 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Anlam de Coster'in küratörlüğünde hazırlanan Brezilya'nın önde gelen sanatçılarından Alex Cerveny'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Karşılaşmalar Atlası", Zeyrek Çinili Hamam Bizans Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluştu.

Astronomi, şehir, mimarlık ve beden arasındaki ilişkileri konu alan 30'dan fazla eserin yer aldığı sergi, sanatçının İstanbul'da yaptığı araştırmalar sonucunda ürettiği yeni çalışmalar ile Türkiye'ye ilk seyahatinde hazırladığı ve daha önce sergilenmemiş eserleri bir araya getiriyor.

Sergide, tuval üzerine resimler, parşömen bir heykel, tarihi astronomi risaleleri ve İstanbul gravürleri üzerine müdahaleler ile nakış işlemeli peştemal yerleştirmeleri yer alıyor.

"Sergi, Zeyrek Çinili Hamam'ın beni İstanbul'a davetiyle ortaya çıktı"

AA muhabirine açıklamada bulunan Cerveny, serginin Zeyrek Çinili Hamam'ın davetiyle İstanbul'da yürüttüğü araştırma sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, "Karşılaşmalar Atlası, burada bulunduğum süre boyunca doğan yeni yapıtlardan oluşuyor. Bu benim ilk Türkiye seyahatim. Buradan ilhamla ürettiğim ve daha önce gösterilmemiş eserleri sergileme imkanı bulduğum için son derece mutluyum." dedi.

Cerveny, sergide farklı stil ve boyutlarda eserlerin yer aldığına işaret ederek, "Burada tuval üzerine resimler, parşömen bir heykel, tarihi astronomi risaleleri ve İstanbul gravürleri üzerine müdahaleler ile nakış işlemeli peştemal yerleştirmeleri yer alıyor. Söz konusu üretimler, düşüncelerimi barındırmak için ideal bir mekan olarak tanımladığım bu güzel sarnıç boyunca açılan bir kitabın sayfaları gibi yerleştiriliyor." diye konuştu.

Sarnıç için ürettiği yeni eserler arasında İstanbul Boğazı'ndan esinlenen desen ve resimlerin de bulunduğunu aktaran Brezilyalı sanatçı, şöyle devam etti:

"Hollandalı ressam ve seyyah Cornelis de Bruyn'un 'Voyage Au Levant' adlı kitabında yer alan iki İstanbul gravürünün, sanatçının özel koleksiyonundaki tıpkıbasımları üzerine yeni desenler yaptım. Bu çalışmalar, İstanbul'la kurduğum ilişkinin izlerini taşıyor. Sergide ayrıca Boğaz'ı merkeze alan ve eserlerimin alametifarikası olan sembol ve kaligrafi öğelerini kullandığım üç yeni yağlı boya resim de yer alıyor."

"Cerveny, tarihi belgeleri, farklı bilgi sistemlerini aynı anda barındırabilen geçirgen yapılar olarak ele alıyor"

Çinili Hamam Artistik Direktörü ve küratör Anlam de Coster ise Zeyrek Çinili Hamam'da yılda iki kez Türkiye'de daha önce hiç sergi açmamış uluslararası sanatçıları ağırladıklarını belirterek, bu yılın sonbahar sergisinde Brezilyalı sanatçı Alex Cerveny'nin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Cerveny'nin eserlerinin hamamın ve Bizans sanat dünyasının izleriyle doğal bir bağ kurduğunu ifade eden Coster, "Karşılaşmalar Atlası'nda adeta sanatçının kendi çizdiği haritaların içinde geziyor gibiyiz. İstanbul'un geçmişten bugüne farklı yüzleri, sanatçının otobiyografik dünyasıyla iç içe geçiyor." dedi.

Coster, sanatçının sergideki eserlerine dair ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cerveny, tarihi belgeleri sabit bilgi taşıyıcıları olarak değil, farklı bilgi sistemlerini aynı anda barındırabilen geçirgen yapılar olarak ele alıyor. Astronomik diyagramlar, el yazmaları ve kent kayıtları, bilimsel bilginin kişisel hafıza ve tahayyül ile iç içe geçtiği yeni kompozisyonlara dönüşüyor. Serginin astronomi ve denizle kurduğu ilişki, Zeyrek Çinili Hamam'ın kendi hikayesiyle de kesişiyor."

Sergi, 31 Ocak 2027'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA
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