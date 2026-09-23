Bursa fethinin 700. yılında Kuruluşun Başkenti Bursa söyleşisi 26 Eylül'de yapılacak - Son Dakika
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Bursa fethinin 700. yılında Kuruluşun Başkenti Bursa söyleşisi 26 Eylül'de yapılacak

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Bursa fethinin 700. yılında Kuruluşun Başkenti Bursa söyleşisi 26 Eylül\'de yapılacak
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında 'Kuruluşun Başkenti Bursa' söyleşisi düzenliyor. Osmanlı'nın kuruluş sürecinde kentin tarihi rolü, 26 Eylül Cumartesi saat 19.00'da Tayyare Kültür Merkezi'nde ele alınacak; katılım ücretsiz.

(BURSA) - Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Kuruluşun Başkenti Bursa" söyleşisinde, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde kentin tarihi rolü ele alınacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını şehirde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kuruluşun Başkenti Bursa" söyleşisi ile Bursa'nın fethedilmesiyle başlayıp Osmanlı'nın ilk payitahtı olarak şekillenmesiyle devam eden tarihsel süreç, akademik bakış açısıyla değerlendirilecek.

Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Haşim Şahin'in konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi programı, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Programa katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: ANKA
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