128 Suç Örgütü Üyesi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu B.B. ve B.C.G.'nin yaptığı iki ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı." - ANKARA