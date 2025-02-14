128 Suç Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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128 Suç Örgütü Üyesi Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 128 şüpheli yakalandı.

14.02.2025 16:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu B.B. ve B.C.G.'nin yaptığı iki ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 128 Suç Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika

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