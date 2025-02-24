16 İlde DEAŞ Operasyonu: 92 Gözaltı - Son Dakika
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16 İlde DEAŞ Operasyonu: 92 Gözaltı

İçişleri Bakanı, 'GÜRZ-47' operasyonunda 16 ilde 92 şüpheli terörist yakalandığını duyurdu.

24.02.2025 23:33
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16 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 16 İlde DEAŞ Operasyonu: 92 Gözaltı - Son Dakika

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