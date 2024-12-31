17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Ramazan Demirci:

Hemen hemen her intiharın altından yasak aşk çıkar, filmlerle çoçuklarımızı bu hale getirdiler, çoğu aldatılıp hamile kalıyor ve bunun anlaşılmasından, ailesine anlatma korkusundan ve hayalleri yıkıldığı için bunalıma girip intihar ediyorlar. Çağdaşlık, ilericilik, özgürlük adı altında görsel ve yazınsal basın gençlere pompalıyor, devlet hiçbir önlem almıyor, sonuç bu.