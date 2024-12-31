17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

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Sakarya'da 17 yaşındaki genç kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

31.12.2024 07:10  Güncelleme: 08:30
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İHA

İnceleme, Sakarya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferit Sever:
    bunca kalabalıkta bunca insanın arasında aslında yapayalnızız kimin ne derdi var kimse bilmiyor yaşamakta hevesim kalmadı ama mecbur yaşıyoruz çoluk çocuk var 102 4 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Hemen hemen her intiharın altından yasak aşk çıkar, filmlerle çoçuklarımızı bu hale getirdiler, çoğu aldatılıp hamile kalıyor ve bunun anlaşılmasından, ailesine anlatma korkusundan ve hayalleri yıkıldığı için bunalıma girip intihar ediyorlar. Çağdaşlık, ilericilik, özgürlük adı altında görsel ve yazınsal basın gençlere pompalıyor, devlet hiçbir önlem almıyor, sonuç bu. 12 3 Yanıtla
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