17 Yıldır Çürüyen Araç Üzerine Mücadele

Ordu'da yaşayan emekli öğretmen Tuncer Dedeoğlu, 1994 yılında sıfır olarak satın aldığı aracının, 2008 yılında çalınan aracının kendisine kısa bir süre sonra 'yediemin' şartları ile teslim edilmesine rağmen 17 yıldır kullanamıyor. Otomobilinin, o günden bu yana aynı yerde durup çürüdüğünü ifade eden Dedeoğlu, bu süre zarfında sorunlar çıksa da vergi borçlarını düzenli olarak ödediğini belirtiyor.

Perşembe ilçesinde yaşayan emekli matematik öğretmeni Tuncer Dedeoğlu 1994 yılında 7 bin 125 liralık maaşının 6 bin 250 lirasını krediye vererek, toplamda 196 bin liraya hayalindeki araç olan Tofaş Kartal otomobil satın aldı. Dedeoğlu'nun aracı, 2008 yılının ekim ayında Ordu'daki evinin önünden çalındı. Çalışmalar sonucu araç plakası, şase ve motor numarası değişmiş şekilde 2 ay sonra Bursa'da bulundu. Yapılan kriminal inceleme sonrası aracın Dedeoğlu'na ait olduğu tespit edilerek, 'yediemin' şartı konularak teslim edildi.

17 yıl önce çalınan aracı 16 yıldır evinin önünde

Aracı teslim aldıktan sonra Ordu'ya getiren Dedeoğlu, sıfır aldığında 52 AC 299 olan plakası yerine 16 BOC 22 plakası ile Ordu'ya döndü. Çift plaka olduğu için çıkan sorunlara rağmen vergi borçlarını düzenli olarak ödeyen Dedeoğlu, şase ve motor numarası değiştirilerek 'change' yapılan aracından yediemin şartının kaldırılmasını, o günden bu yana aracının evinin önünde çürüdüğünü belirtiyor.

"Çetenin mağduru çok fazla"

Dönemin oto hırsızlığı çetesinin büyük olduğunu çok sayıda mağdurunun olduğunu kaydeden Dedeoğlu, "Beni arayıp, 'gel arabanı al' dediler. 2009 yılının ocak ayında giderek Bursa'dan aracımı teslim aldım. Yalnız ben aracı alırken bana yediemin şartıyla aracı teslim ettiler. Oto hırsızlığını yapan çetenin, Türkiye'nin dört bir yanından mağdurları var. 2010 yılında bütün dosyalar Bursa'da toplandı, ben de Ordu Adliyesi'ne giderek dilekçe verdim ve taleplerimi ilettim. Taleplerim bana göre çok basit; 'Ben aracımdan yediemin şartının kaldırılarak, arabanın bana kesin teslimi için ara karar', ceza davasının ise devamını talep ettim" dedi.

"Avukatlar bana 'senin avukatlık işin yok, verecek olacağın vekaletname ücretine yazık, ilk duruşmada arabayı sana teslim ederler' dediler ama olmadı"

Bu esnada dosyaya bakan avukatların, 'senin avukatlık işin yok, verecek olacağın vekaletname ücretine yazık, ilk duruşmada arabayı sana teslim ederler' demelerine rağmen 17 yıldır sonuç alamadığını ifade eden Dedeoğlu, "2 sene sonra başka bir avukata gittim yine aynı cevabı aldım. Aradan tam 17 sene geçti, ben o günden bu yana aracıma sahip olamadım. Arabam kapının önünde çürüyor, ben bu arabayı 7 bin 125 lira maaş alırken, 6 bin 250 liralık banka kredisi ile 196 bin liraya satın aldım" şeklinde konuştu.

"Vergi borcunu ödemek istedim alamadılar, bu nedenle icra takibi başladı, şu an borçların hepsi ödendi"

Dedeoğlu, 2009 yılında arabanın vergi borcunu ödemek istediğini ancak ikiz plaka olduğu için ödeyemediğini, bu nedenle kendisine icra takibi dahi geldiğini ifade ederek, "Bana bir yol gösteren de olmadı. Sonrasında bana icra takibi geldi. İcra takip yazısını alıp yeniden gittim ama yine ödeyemedim. Birkaç gün sonra kimseye söylemeyip, direkt vezneye gidip, plakayı beyan ederek vergi borcunu ödedim, 2013 yılına kadar bu şekilde sürdü. 2013 yılından sonra yine vergi borcunu ödeyemedim ve 2015 yılında yapılandırma oldu, orada da problem çıktı ama çözdük, o günden bu yana arabanın vergisini ödüyorum ama araç benim değil" şeklinde konuştu.

"Arabanın olduğu sokaktan geçerken içim acıyor"

"Arabanın olduğu sokaktan geçemiyorum içim acıyor. Alın teri var, emek var ama arabanın bu hali kötü vaziyette" diyen Dedeoğlu, "Trafik sigortasını yaptıramıyorum, sigorta olmayınca araç muayenesini de yaptıramıyorum. Vergisini ise sürekli olarak ödüyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU