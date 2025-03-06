35 Yıl Hapis Cezaevi Yakalama

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Samsun'da hakkında 35 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 11 ayrı dosyadan arandığı tespit edilen ve 35 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.K.'yi İlkadım ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN