370 Bin TL Altın Soygununda Yakalama - Son Dakika
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370 Bin TL Altın Soygununda Yakalama

Afyonkarahisar'da iki evden 370 bin TL'lik altın çalan şahıslar, polisin çalışmalarıyla yakalandı.

06.02.2025 17:34
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370 bin TL'lik altın çalan şahıslar yüzlerini kapatsa da polisten kaçamadılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da girdikleri iki evden 370 bin TL'lik altın çalan 2 kadından biri polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, şahısların soygun için girdikleri evlerde güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini şal ve başörtüleri ile kapatmaya çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuklu Mahallesinde aynı günde 2 farklı hırsızlık olayına karışan şahıslar, emniyet ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kısa sürede yakalandı. Mahallede 1500 sokakta bulunan bir site içerisinde ikamet eden K.D., isimli şahsın ikametinden kolye, yüzük, saat, gram altın ve bileklik tarzı 120 bin TL'lik ziynet eşyalarının çalınması, yine aynı sitede ikamet eden İ.C.A., isimli şahsın ikametinden alyans, bileklik, tektaş yüzük ve kolye tarzı 250 bin TL'lik altın ziynet eşyalarının çalınması olaylarına karışan şahıslar emniyet ekiplerinden kaçamadı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları titiz çalışmaların ardından bölgedeki kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde şahısların hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan R.U ve G.K isimli kadın şahıslar oldukları ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde ikamet ettikleri tespit edildi.

Olayı gerçekleştiren şahıslardan biri yakalandı

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile ortak yapılan operasyonda R.U isimli şahıs Polatlı'da ikametinde yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. Diğer şahsın yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Polatlı 3. Asliye Ceza Mahkemesince de arandığı tespit edilen R.U isimli şahıs ifadesinde hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirdiğini kabul etti. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen R.U., hakkında mahkemece verilen tutuklama kararı sonrası Afyonkarahisar 2 Nolu T tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 370 Bin TL Altın Soygununda Yakalama - Son Dakika

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