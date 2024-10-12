40 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Kastamonu'da 40 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 'Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU