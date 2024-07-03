45 ilde Narkoçelik-25 operasyonunda 538 kg uyuşturucu ele geçirildi

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45 ilde emniyetimiz ve jandarmamız tarafından zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-25" operasyonlarında; 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. - ANKARA