45 ilde Narkoçelik-25 operasyonunda 538 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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45 ilde Narkoçelik-25 operasyonunda 538 kg uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen Narkoçelik-25 operasyonunda, 45 ilde zehir tacirlerine ve uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik yapılan baskınlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 320 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

03.07.2024 08:10
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45 ilde emniyetimiz ve jandarmamız tarafından zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-25" operasyonlarında; 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 45 ilde Narkoçelik-25 operasyonunda 538 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 45 ilde Narkoçelik-25 operasyonunda 538 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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